牌照不断扩容 “免税经营”概念持续火爆

免税市场正不断迎来新的入局者。海南自由贸易港官网发布消息称，经国务院批准，财政部等四部委正式批复，海南新设立6家离岛免税店。

其中，三亚3家新设立的离岛免税店在12月30日正式营业，分别为三亚海旅免税城、中服三亚国际免税购物公园和三亚凤凰机场免税店。

海南省商务厅近日发布的数据显示，1月1日至12月24日，海南4家离岛免税店总销售额（含有税）315.8亿元，同比增长128%，预计年底将突破320亿元销售额。临近春节，海南旅游有望进入旺季，市场人士预计部分出境海岛度假需求及免税品购物需求将持续转移至海南。国信证券指出，随着海南离岛免税“蛋糕”的不断做大，海南离岛免税未来预计走向“一超多强” 的竞争格局。

2020年以来，A股市场上“免税经营”概念尤其火爆。中国中免势头强劲，其股价从3月底的67.95元/股飙升至当前超259元/股。另外，上海百联集团、岭南股份、西藏珠峰等公司也曾陆续表示即将或正在申请免税经营资质。

除了海南市场，其他地方也在探索布局免税市场。近日有消息称胶东临空经济示范区正在洽谈中国免税城的相关问题。据悉，目前青岛港母公司旗下企业青岛国际邮轮有限公司已与中免集团成立合资公司，在母公司的支持下已间接拥有免税店经营资格。此外，近日因免税概念连续两日涨停的浙江中国小商品城集团股份有限公司29日晚间发布股票交易异常波动公告称，2020年9月公司向义乌市人民政府递交了“申请免税品经营资质的请示”，但目前尚未收到批准文件。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)