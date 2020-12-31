直播大火又“失火” 行业规范加速跑

突如其来的疫情打击了一些行业，也带火了一些行业，显然，直播属于后者。家住浙江的Vivian就在疫情中喜欢上了看直播，从不断变装造型的携程总裁到乡镇的助农产品，再到“买它”不断的李佳琦直播间，有想买的东西了，她第一时间就会去翻直播间预告。“便宜、有趣，唯一的烦恼就是控制不住总想剁手。”

今年以来，直播行业呈现爆发式增长。根据商务部发布的数据，仅今年上半年，全国直播电商的场次超1000万场，活跃主播数超40万，观看人次超500亿，商家商品数超2000万。这意味着，平均一天就有5万多场电商直播，日均观看人次超2.6亿。

直播在救活一些企业和行业、助力贫困地区农产品销售等方面发挥了不可小觑的力量。但也要看到，不少名人直播频频“翻车”，虚假宣传、销售假货等乱象引来槽点众多。

直播行业绝非法外之地，下半年，针对直播带货的监管政策密集出台，直播电商合规化正在加速。实际上，直播本身无法脱离商品生产、销售等环节而独立存在，直播行业只有主动提高选品标准、完善服务流程，切实保护消费者权益，才能在激烈的竞争中赢得消费者的信赖。 （刘旭颖）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)