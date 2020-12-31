人民网>>财经

直播大火又“失火” 行业规范加速跑

刘旭颖

2020年12月31日08:22  来源：国际商报
 

　　突如其来的疫情打击了一些行业，也带火了一些行业，显然，直播属于后者。家住浙江的Vivian就在疫情中喜欢上了看直播，从不断变装造型的携程总裁到乡镇的助农产品，再到“买它”不断的李佳琦直播间，有想买的东西了，她第一时间就会去翻直播间预告。“便宜、有趣，唯一的烦恼就是控制不住总想剁手。”

　　今年以来，直播行业呈现爆发式增长。根据商务部发布的数据，仅今年上半年，全国直播电商的场次超1000万场，活跃主播数超40万，观看人次超500亿，商家商品数超2000万。这意味着，平均一天就有5万多场电商直播，日均观看人次超2.6亿。

　　直播在救活一些企业和行业、助力贫困地区农产品销售等方面发挥了不可小觑的力量。但也要看到，不少名人直播频频“翻车”，虚假宣传、销售假货等乱象引来槽点众多。

　　直播行业绝非法外之地，下半年，针对直播带货的监管政策密集出台，直播电商合规化正在加速。实际上，直播本身无法脱离商品生产、销售等环节而独立存在，直播行业只有主动提高选品标准、完善服务流程，切实保护消费者权益，才能在激烈的竞争中赢得消费者的信赖。 （刘旭颖）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved