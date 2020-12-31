统计局：12月采购经理指数继续位于年内较高运行水平

人民网北京12月31日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，12月份，我国经济恢复向好势头继续巩固，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、55.7%和55.1%，分别低于上月0.2、0.7和0.6个百分点，均继续位于年内较高运行水平，连续10个月保持在荣枯线以上。

制造业采购经理指数稳中略落

进入四季度，制造业复苏步伐有所加快，12月份制造业PMI为51.9%，虽略有回落，但仅比上月的年内高点低0.2个百分点，制造业总体保持稳步恢复的良好势头，景气度处于年内较高水平。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，本月制造业主要有以下特点：一是产需两端继续改善；二是进出口指数连续四个月保持扩张；三是高技术制造业引领作用持续显现；四是价格指数升至全年高点；五是大、中型企业PMI继续保持在临界点以上。

从企业规模看，大型企业PMI为52.7%，虽比上月回落0.3个百分点，但仍高于临界点；中型企业PMI为52.7%，比上月上升0.7个百分点，继续位于临界点之上；小型企业PMI为48.8%，比上月下降1.3个百分点，低于临界点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数均高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。生产指数为54.2%，比上月回落0.5个百分点，但仍高于临界点，表明制造业生产增速略有放缓。新订单指数为53.6%，虽比上月回落0.3个百分点，但继续高于临界点，表明制造业市场需求持续改善。原材料库存指数为48.6%，与上月持平，低于临界点，表明制造业主要原材料库存量较上月有所下降。从业人员指数为49.6%，比上月微升0.1个百分点，表明制造业企业用工景气度略有改善。供应商配送时间指数为49.9%，比上月下降0.2个百分点，表明制造业原材料供应商交货时间较上月有所放缓。

非制造业商务活动指数扩张放缓

12月份，非制造业商务活动指数为55.7%，低于上月0.7个百分点，仍保持在55.0%以上的较高景气区间，非制造业延续稳步复苏势头。

服务业景气度保持较高水平。服务业商务活动指数为54.8%，虽低于上月0.9个百分点，但仍位于全年较高运行水平。从行业情况看，航空运输、电信广播电视卫星传输服务、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数持续位于60.0%以上高位景气区间，业务总量较快增长。此外，餐饮、房地产、生态保护及环境治理等行业商务活动指数位于临界点以下，企业经营活动有所放缓。从价格看，投入品价格指数和销售价格指数分别为53.1%和52.0%，比上月上升1.2和1.1个百分点，其中受大宗商品价格明显上涨的影响，与制造业密切相关的生产性服务业的两个价格指数明显高于生活性服务业。从市场预期看，业务活动预期指数为60.1%，连续6个月位于高位景气区间，表明多数服务业企业对市场稳定恢复持续看好。

建筑业继续保持较快增长。建筑业商务活动指数为60.7%，高于上月0.2个百分点。其中，土木工程建筑业商务活动指数为63.2%，较上月上升6.6个百分点，生产活动明显加快。从市场需求看，新订单指数为55.8%，高于上月1.8个百分点，连续两个月回升，表明建筑业企业新签订的工程合同量继续增长，市场需求稳步扩张。

综合PMI产出指数运行总体稳定

12月份，综合PMI产出指数为55.1%，低于上月0.6个百分点，连续4个月保持在55.0%以上的较高景气区间，表明近期我国企业生产经营活动持续恢复向好。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为54.2%和55.7%。

(责编：杨曦、刘阳)