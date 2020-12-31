12月30日，京东国际免税实体店在海南三亚海旅免税城正式开业。据悉，京东国际免税实体店以电子数码产品为主要商品。

京东国际相关负责人表示，以电子数码商品为主的差异化产品策略，也与海南免税市场从香化一品独大向多品类协调的发展趋势契合。未来，京东国际还将继续发挥其在电子数码品类的供应链优势，完善产品布局，同时加强与海旅投在岛内日用品免税层面的合作，为消费者提供更便利的购物体验。

2020年7月1日起，海南离岛免税新政正式实施，离岛旅客每年每人免税购物额度提高至10万元，取消单件商品8000元免税限额，大幅减少单次购买数量限制的商品种类，离岛免税商品种类由38类增至45类。消费者在京东国际免税实体店购物适用海南离岛免税新政，且售后服务政策与海旅免税城保持一致。

在购物体验上，京东国际免税店整合京东各团队如全渠道、京东智联云、物流、供应链等能力，融入多项智慧数字化门店运营技术，从进店、店内消费、到离店，给消费者带来独特购物体验。

另据了解，京东国际是京东旗下进口商品一站式消费平台，京东国际免税实体店正式落地海南后，京东国际线上免税店也在筹备中。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)