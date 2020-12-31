原标题：京东集团拟将云与AI业务与京东数科进行整合

12月30日，经董事会授权推进，京东集团拟将旗下云与AI业务整合到京东数科，以实现在科技板块的一体化协同。

京东集团表示，此次业务整合是基于瞬息万变的行业环境和自身发展战略做出的积极选择，此举将使京东集团进一步聚焦于以供应链为基础的业务主航道，为合作伙伴和客户提供更优质的产品和服务。同时，整合了云与AI业务的京东数科将成为京东集团对外提供技术服务的核心业务抓手，京东云与AI和京东数科将在技术创新上实现协同、应用场景上实现互补、产品方案上实现打通。整合后的京东数科将不仅拥有核心的风险管理能力、用户运营能力、产业理解能力和企业服务能力，还将拥有面向不同行业的解决方案能力，可以更好地为客户提供行业应用、产品开发与产业数字化服务。

京东集团首席战略官廖建文表示：面向未来，京东数科将通过与京东集团旗下各个业务板块紧密协同，激发出更加强大的创新潜力，更好地服务于实体产业，助力实体经济数字化转型升级，实现科技引领、实业报国。

(责编：毕磊、夏晓伦)