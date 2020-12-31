微商做假网站冒充官网卖假货 消费者应知道的“避坑指南”
2020年12月31日11:43 | 来源：千龙网
大字号
如此不容易的2020年，终于挺过来了，许多人都在采购送给亲友的礼物。悦刻也成为许多人礼物清单上的一员。为了确保消费者的安全体验，悦刻发布了一份“年末礼物避坑指南”。
或许有人觉得通过微商购买能省钱，或许有人觉得通过微商购买很方便。但自从2019年11月1日,国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局联合发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》后，悦刻已经关闭所有线上销售渠道，更没有授权过任何微商。
一旦买到假货、山寨产品，消费者的安危和权益都没有保障。
微商售卖的假货，便宜是没错，依然存在安全隐患。一旦有安全问题，微信一删，消费者再也无法追责。
未来，悦刻金护盾行动会持续协助警方，严查制假售假行为。悦刻专卖店已落地全国联保服务，其他线下授权门店也可享受悦刻售后。
但如果在来路不明的渠道购买到假货，悦刻不能保证为消费者成功维权。
悦刻提醒消费者：年末岁初，希望大家为自己和家人挑选到称心又安心的礼物，在悦刻正品授权渠道购买产品，并配合门店进行年龄验证。
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 统计局：12月采购经理指数继续位于年内较高运行水平
- 人民网北京12月31日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，12月份，我国经济恢复向好势头继续巩固，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、55.7%和55.1%，分别低于上月0.2、0.7和0.6个百分点，均继续位于年内较高运行水平，连续10个月保持在荣枯线以上。 制造业采购经理指数稳中略落 进入四季度，制造业复苏步伐有所加快，12月份制造业PMI为51.9%，虽略有回落，但仅比上月的年内高点低0.2个百分点，制造业总体保持稳步恢复的良好势头，景气度处于年内较高水平。…
相关新闻
- 评论
- 关注