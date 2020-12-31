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房车宝集团在深圳揭牌

2020年12月31日16:26 | 来源：人民网-财经频道
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12月30日，房车宝集团在深圳揭牌。据介绍，其定位于聚焦房产、汽车交易的互联网科技服务集团，年交易规模将达1.2万亿。

房车宝集团正式揭牌。

据了解，房车宝创新性应用大数据、人工智能、云计算、虚拟现实等数字科技，打造了房车宝平台、房车宝全民经纪平台、房车宝SaaS管理平台三大科技平台，实现住行市场线上线下全渠道交易闭环。目前房车宝已拥有全民经纪人会员2162万，线下门店30635家。

房车宝平台发布。

分析人士认为，房车宝拥有庞大的会员数量和线下门店，不仅确保恒大地产的销售业绩进一步提升，也将给恒大汽车未来销售带来强大的引流。

其实为确保量产后的销售，恒大汽车此前已开始筹建恒驰汽车展示体验、销售、维保修售后服务三大中心，包括36个恒驰展示体验中心、1600个恒驰销售中心、自营及授权维保修售后服务中心3000个。

30635家房车宝销售中心挂牌仪式。

恒大方面表示，目前，恒大造车已驶入快车道，上海、广州基地进入试生产，恒驰1开启路跑，加上遍布全国的销售网络，明年恒大汽车量产后，将快速抢占市场，预计2025年前年产销百万的目标得以实现。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)

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