12月20日，在呼市鄂尔多斯大街与锡林郭勒南路交汇的西南角，凯德广场·诺和木勒开业。不仅是首日客流达99,081，以100%出租率和100%开业率入市的凯德广场·诺和木勒，带给呼和浩特这座城市的还有首日营业额1,035万的数据。

作为国家“一带一路”连接中国北部与蒙古、俄罗斯的重要门户城市，近年来，呼和浩特的发展很迅猛。2019年，当地城镇常住居民人均可支配收入同比增长6.1%，达到近5万元。而受惠于城市发展的持续发力，随着市内轨道交通、直达北京的高铁等基建设施的陆续完善，以及当地人口数量的进一步扩大，商业也势将迎来新一轮的增长。

“向南看”是内蒙古自治区首府呼市下一个十年的大方向之一。已在呼和浩特扎根12年的凯德集团对此深有感触。2008年9月，凯德MALL·赛罕正式开业，5年培育期过后的2013年至2019年间，该项目交出一份漂亮的成绩单，实现平均超过11%的净利润年复合增长率。

在呼和浩特，冬长夏短、气候干燥。于是，凯德广场·诺和木勒选择将自然空间搬入室内，而且还是个超1万平方米的绿植空间。

在凯德广场·诺和木勒，西西弗书店特意打造了西北首家花园主题概念店。开业首日，该店取得2020年全国新开店铺的最高业绩。西西弗商业发展中心总经理史伟华表示，万余平方米的室内生态自然空间，这在内蒙古甚至北方区域都是极为罕见与难得，尤其是后疫情时代，人们对“绿色生活”的向往，无疑让凯德广场·诺和木勒的入市自带光环且记忆深刻。

除了在硬件空间营造上，以气候的稀缺性为切入点，做出了当地首个“绿色有氧购物花园”，凯德广场·诺和木勒更是围绕年轻力即主要客群“年轻家庭、时尚白领和周边学生”步步为营。

值得一提的是，作为2020年开业的新项目，凯德广场·诺和木勒遇到的困难显然会是双倍的，一方面来自地域市场的局限性，另一方面则来自于疫情，受新冠疫情的冲击，60%的餐饮品牌和40%的零售品牌全部是重新招商洽谈的。

“东优、南拓、北控、西联”，是下一个十年呼和浩特的发展规划，凯德广场·诺和木勒看到了其间存在着商业与城市共生的机会。“这是凯德第二次在呼和浩特投资，当地政府和消费者的青睐与支持是我们扎根这座城市的信心源泉。”在凯德集团（中国）华北区董事总经理朱文环看来，全新商业项目凯德广场·诺和木勒所在的区域拥有深厚的历史积淀，“我们将一如既往地精耕细作，刷新大家对潮流生活空间的认知，提档城市的商业发展水平”。（乔雪峰）

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