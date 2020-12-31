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一些商户依然拒绝现金 无接触竟成拒收新理由

2020年12月31日16:36 | 来源：北京晚报
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　　昨天，人民银行营业管理部连开6张罚单，3家企业单位及责任人因拒收现金或对拒收现金违法行为负有直接责任被罚款，最高一笔罚金高达50万元。随即，记者走访发现，北京部分商户依然拒绝现金结账，停车场、小超市、出租车等成为排斥或歧视现金支付的“重灾区”。

　　■现象 停车场关注公号再缴费

　　“无人值守，扫码离场。”记者来到北京印象城商场地下车库，立柱上醒目的海报提示着顾客扫码支付。但是，扫码支付前，必须关注某停车收费系统的公众号再注册、绑定车牌缴费。如果不关注该公众号，只能通过北京印象城的小程序缴费。

　　“平时不怎么用移动支付，鼓捣快十分钟才搞定，后面的车一个劲儿按喇叭，真让人着急上火。”车主老樊抱怨：“这效率远不如交现金，还强迫收集车主个人信息，凭什么？”

　　记者随后来到了嘉里大酒店，地下停车场无人值守。在入口处，车主则需要微信扫码入场。记者以只有现金为由咨询附近工作人员，对方称“收不了现金”。

　　在北京，越来越多的停车场采取无人看守模式，付费需要手机扫码或者关注公众号。如果现金支付，只能联系附近的保安帮忙。

　　其实，商家“歧视”现金的现象也很常见。在金融街附近的一家咖啡店，工作人员称“不能使用现金支付”。当记者质疑为何拒收现金后，另一名工作人员改口称“可以收”，只是操作上需要员工将私人账户的钱先转给顾客，顾客下单后再把现金给员工。

　　有调查显示，37%的被调查消费者反映在过去1年内经历过“被拒收现金”，39%的被调查商户在过去1年内曾“拒收现金”。

　　■探因 无接触竟成拒收新理由

　　央行披露，新零售行业是整治拒收现金工作的重点和难点。无人停车场、无人超市、无人零售机等新业态为人们生活带来了便利，但给现金支付带来了一定麻烦。

　　人民银行营管部相关负责人解释，对于全部交易、支付和服务均在网络完成的，可以不收现金；对于在线下采取无人销售方式经营的，也可以不收现金，但应以适当方式满足消费者在手机电量不足、网络故障等情况下的现金支付需求。

　　停车场如果不设置人工收费，应该在入口和出口等醒目位置标示告知支付方式、操作流程及服务联系电话，同时以适当方式满足消费者在没带手机、手机没电没网等特殊情况下的现金支付需求，并向公众做好解释工作。

　　据透露，在北京辖区此前开展的拒收人民币现金整治工作中，拒收现金的原因多种多样：有的是停车场、餐饮店等企业对员工管理不严，导致员工为了个人方便而拒收现金；有的是企业错误地认为不收现金就“高端”了；有的是公共服务类单位和企业没有考虑到群众的多种需求。今年，受新冠肺炎疫情影响，北京地区拒收现金现象更是有所抬头，不少商家以“无接触”为由拒收现金。

　　■整治 最高罚款200万元

　　根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条规定，可对拒收现金违法单位给予警告，处五十万元以上二百万元以下罚款；对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款。

　　近年来，人行营管部累计对19家企事业单位进行了处罚，涉及餐饮、娱乐、公共交通、停车场等领域。“下一步我们将加大处罚力度，坚决遏制拒收现金的现象，对涉及公共服务、民生以及公众关注度高、影响范围大的拒收现金主体，最高罚款可达200万元。”人行营管部相关负责人表示。

　　如何彻底打通现金支付“堵点”？在这位负责人看来，这需要建立整治拒收现金长效机制，通过治疏并举方式营造良好的人民币流通环境。

　　据介绍，人行营管部将加大暗访巡查力度，对老年人高频消费场所、水电气费等基本公共服务费用和行政事业性费用缴纳场景、容易出现拒收现金的交易场景进行重点排查，对拒收现金主体将严格按照规定实施处罚。

　　同时，公众发现拒收或者采取歧视性措施排斥现金，应妥善保留相应证据或线索，通过金融消费权益保护热线12363进行投诉举报。

　

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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