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惠达卫浴2021营销峰会召开

2020年12月31日16:37 | 来源：人民网-财经频道
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2020年12月29日，以“创变新生·开启新十年”为主题的2021年惠达卫浴营销峰会在唐山举行。

惠达卫浴股份有限公司总裁王彦庆发表了致辞，用“熬”、“活”、“火”三个字精炼总结了2020年-2022年情况和趋势。他指出，作为21世纪第三个10年的开端，惠达卫浴需要抓住机遇，拥抱变化，全速前进，创新变革。

惠达卫浴股份有限公司总裁王彦庆

会上，惠达卫浴执行总裁殷慷作了《2021惠达集团战略规划报告》，报告中对惠达卫浴的经营发展进行了回顾，明确了2021年集团的战略规划，并提出具体要求。他表示，消费环境变化对品牌、产品的要求越来越高，马太效应凸显，是惠达卫浴这类头部品牌的新机遇，2021年惠达卫浴需要加快步伐，创变新生。同时，殷慷指出，2021年，惠达卫浴将从“优渠道、强品类、提品牌、增用户”四个方面实现新十年开端的高速增长。

惠达卫浴执行总裁殷慷

“2020年，我们经过了艰苦奋斗，国内营销实现了行业少有的正增长。2021年希望惠达营销团队把握消费、产品创新趋势，加速转型升级，实现惠达卫浴新一轮高质量发展。为‘百亿惠达，百年惠达’打造爆款产品，引领营销趋势。”惠达卫浴国内营销中心副总裁李建峰在会上表示。

惠达卫浴国内营销中心副总裁李建峰

随后，惠达卫浴大客户中心副总裁方水华就《2021惠达卫浴工程渠道策略规划》发表了重要讲话。他表示，2021年将会深入贯彻落实新基建项目，增强房地产客户战略合作业务，拉动惠达工程渠道业务的稳定高速增长。

会议同期，惠达卫浴研发中心副总裁郭小召进行了《2021年春季新品发布》，推出多款超高颜值的卫浴产品，他表示，中国家居建材行业市场巨大，2021年我们将颠覆传统，增加多品类新品发布，满足消费者多样化需求。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)

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