人民网北京12月31日电 （栗翘楚）商务部网站今日发布消息显示，2020年1-11月，我国对外非金融类直接投资6593.6亿元人民币(折合950.8亿美元)，同比下降3.1%。1-11月，流向制造业的对外直接投资157.6亿美元，占比16.6%；流向批发和零售业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业等领域的对外直接投资同比分别增长28.4%、12.2%和7.4%，我国对外投资结构持续优化。

数据还呈现以下特点：

一是对“一带一路”沿线国家投资合作不断推进。1-11月，我对沿线国家非金融类直接投资159.6亿美元，同比增长24.9%，占同期总额的16.8%，较上年提升3.9个百分点。在沿线国家新签承包工程合同额1143.8亿美元，完成营业额708.7亿美元，分别占同期总额的57.4%和58.9%。

二是东部和西部地区对外投资增长较快。1-11月，地方企业对外非金融类直接投资698亿美元，同比增长12.2%。其中东部和西部地区对外投资同比分别增长16.3%和4.3%。

三是对外承包工程部分行业走势良好。1-11月，一般建筑、电力工程、水利建设类项目新签合同额增长较快，其中一般建筑类新签合同额473.6亿美元，同比增长12.6%；电力工程类新签合同额444.3亿美元，同比增长10.5%。

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