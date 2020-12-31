原标题：制造业PMI连续10个月位于临界点以上

新华社北京12月31日电（记者陈炜伟）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会31日联合发布数据，12月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，虽比上月回落0.2个百分点，但连续10个月位于临界点以上。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，进入四季度，制造业复苏步伐有所加快，12月份制造业总体保持稳步恢复的良好势头，景气度处于年内较高水平。

数据显示，12月份，生产指数和新订单指数分别为54.2%和53.6%，虽较上月回落0.5和0.3个百分点，但均为年内次高点，且两者差值继续缩小，制造业产需关系更趋平衡。

与此同时，进出口指数连续4个月保持扩张。新出口订单指数和进口指数分别为51.3%和50.4%，低于上月0.2和0.5个百分点，继续位于景气区间。

调查结果还显示，出口企业生产经营活动预期指数连续8个月回升，达到全年高点，制造业出口企业对市场发展信心不断增强。

此外，大、中型企业PMI均为52.7%；小型企业PMI为48.8%，低于上月1.3个百分点，降至荣枯线以下。

赵庆河介绍，本月小型企业中反映原材料成本、物流成本和劳动力成本高的比例分别较上月上升5.0、4.6和1.5个百分点，小型企业运营成本有所增加，盈利空间受到一定程度挤压。

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