人民网北京12月31日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）获悉，铁路元旦小长假运输今日正式启动，12月31日至1月3日全国铁路预计发送旅客3400万人次，同比下降6.9%，日均发送旅客850万人次。1月1日为客流最高峰，预计发送旅客950万人次。

国铁集团运输部相关负责人介绍，为做好小长假运输组织工作，铁路部门严格落实进出站测温、预留发热旅客隔离席位、通风消毒等措施，实行电子客票、扫码点餐等无接触服务，部分车站实施限时候车，避免人员高度聚集，努力为广大旅客营造健康安全的旅行环境。同时，加强货物运输管理，落实人物同防措施，做好冷链运输防疫，防止疫情通过货物传播。

该负责人介绍，元旦小长假运输期间，铁路部门实行高峰列车运行图，日均安排开行旅客列车8000余列，在客流需求较旺盛的区段和方向，采取加开旅客列车、加挂车辆等措施增加运能，努力满足旅客出行需求；深入实施客运提质计划，提升基础服务水平，加强重点旅客服务，持续改善旅客出行体验；加大电煤运力投放，缓解煤炭供应紧张局面，保障冬季取暖电煤需求。

铁路部门提示广大旅客朋友，小长假期间列车开行具体情况及服务信息，可在铁路12306网站查询；节日期间车站、列车客流较大，请旅客做好个人卫生防护，积极配合铁路部门落实站车防疫措施，共同营造安全健康的旅行环境。

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