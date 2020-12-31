梁永

原标题：《希望的田野》：为偏远乡村播撒希望的火种

作者：梁永

近日，一档电商助农直播真人秀节目《希望的田野》在芒果TV热播。6位艺人深入偏远贫困地区，发掘当地的美食美景，更以电商直播的形式助力当地扶贫脱贫。一头连着偏远贫困地区，一头连着广阔市场的消费人群，电商直播正日渐成为脱贫扶贫的一个重要撬动点。

“希望小组”的助农首站来到了四川省黑水县。黑水县位于阿坝藏族羌族自治州，地处青藏高原东部，这里风光秀美，物产丰富，但由于交通相对闭塞，宣传力度不够，农户的电商意识薄弱，农副产品面临“养在深闺人未识”的难题。

这些农副产品大多是初级产品，没有生产检验等相关资质，而按照规定，没有资质的产品不能在电商平台进行售卖，这让节目一度陷入了困境。最终，这些缺少“资质”的产品没有出现在直播平台的货架上，但是节目组坚持为这些农产品保驾护航，不仅帮助农户补齐产品资质，并在后续的节目和直播中继续为老乡们推广。

助农直播带货过程中的问题，也受到了当地政府的重视。黑水县当即开展了农户电商知识培训，协助农户办理相关农产品的资质。当地农产品淘宝店铺已正式上线。据了解，节目播出后黑水县农产品的销量有了大幅的提升。

虽然一两场直播，并不能为当地带来太多的销售额，但是节目组希望通过这样一档节目，把当地秀美的风光以及优质的农产品推介出去，还要将当下流行的直播带货模式手把手地教给当地村民，让当地的优质农产品进入直播间，同时培养“主播继承人”，帮助当地农户找到就业创业的新途径。

2020是全面建成小康社会目标的实现之年，也是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年。今年初，党中央就围绕打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略作出了一系列重大部署，出台了一系列政策举措。

今年年初，全国遭遇了猝不及防的“疫情战”，要想啃下脱贫攻坚这块“硬骨头”，就必须要有创新思维，更要结合当下的新技术和新模式。这时，电商和直播带货走进了大众的视野，成为了一种有效的推广模式。借助互联网的平台，以及明星和艺人的流量，不少贫困地区的农产品从无人问津变成了备受年轻人追捧的绿色健康食品。

事实上，电商作为新兴业态，既可以推销农副产品、帮助群众脱贫致富，又可以推动乡村振兴。而电商直播带货不仅是精准扶贫的“绝技”，也是助农扶贫思维模式的转变，因为，只有将贫困户的利益和电商的经营理念结合起来，才能发挥出最大的价值。

接下来，节目组还会去到五个偏远的村庄，继续通过直播带货的形式，助力乡村振兴，帮助农民找到脱贫致富的新途径，为打赢脱贫攻坚战做出更多更大的贡献。（梁永）

(责编：夏晓伦、毕磊)