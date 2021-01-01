新华社北京12月31日电 国务院办公厅日前印发《关于促进养老托育服务健康发展的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》指出，促进养老托育服务健康发展，有利于改善民生福祉，有利于促进家庭和谐，有利于培育经济发展新动能。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，更好发挥各级政府作用，更充分激发社会力量活力，更好实现社会效益和经济效益相统一，持续提高人民群众的获得感、幸福感、安全感，《意见》就促进养老托育服务健康发展提出四个方面23项举措。

一是健全老有所养、幼有所育的政策体系。分层次加强科学规划布局，省级人民政府要将养老托育纳入国民经济和社会发展规划统筹推进，并制定“十四五”养老托育专项规划或实施方案。统筹推进城乡养老托育发展，强化政府保基本兜底线职能。积极支持普惠性服务发展，强化用地保障和存量资源利用，推动财税支持政策落地，提高人才要素供给能力。

二是扩大多方参与、多种方式的服务供给。增强家庭照护能力，帮助家庭成员提高照护能力。优化居家社区服务，发展集中管理运营的社区养老和托育服务网络。提升公办机构服务水平，加强公办和公建民营养老机构建设。推动培训疗养资源转型发展养老服务，鼓励培训疗养资源丰富、养老需求较大的中东部地区先行突破，重点推进。拓宽普惠性服务供给渠道，引导金融机构提升服务质效。

三是打造创新融合、包容开放的发展环境。促进康养融合发展，深化医养有机结合，发展养老服务联合体，支持根据老年人健康状况在居家、社区、机构间接续养老。强化产品研发和创新设计，促进用品制造提质升级，培育智慧养老托育新业态。加强宜居环境建设，推动形成一批具有示范意义的活力发展城市和社区。

四是完善依法从严、便利高效的监管服务。完善养老托育服务综合监管体系，切实防范各类风险，加强突发事件应对。优化政务服务环境，改进提升政务服务质量。积极发挥多方合力，发挥行业协会商会等社会组织积极性，开展机构服务能力综合评价，引领行业规范发展。强化数据资源支撑，探索构建托育服务统计指标体系。

《意见》强调，地方各级政府要建立健全“一老一小”工作推进机制，结合实际落实本意见要求，促进养老托育健康发展，定期向同级人民代表大会常务委员会报告服务能力提升成效。国务院各部门要根据职责分工，制定具体落实举措，推动各项任务落地。

(责编：夏晓伦、毕磊)