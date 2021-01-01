本报北京2020年12月31日电 （记者郑娜、赵珊）为贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》，深化粤港澳大湾区在文化和旅游领域合作，共建人文湾区和休闲湾区，近日，文化和旅游部、粤港澳大湾区建设领导小组办公室、广东省人民政府联合印发《粤港澳大湾区文化和旅游发展规划》（以下简称《规划》）。

《规划》旨在全面准确贯彻“一国两制”方针，坚持贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，支持港澳特区巩固提升竞争优势，充分发挥广东改革开放先行先试优势，支持港澳更好融入国家发展大局，推动粤港澳大湾区文化和旅游交流合作与协调发展，繁荣发展文化事业和文化产业，建设具有国际影响力的人文湾区和休闲湾区。

《规划》明确，到2025年，人文湾区与休闲湾区建设初见成效。文化遗产有效保护传承，文化艺术精品不断涌现，公共文化服务体系和文化产业体系更加健全，社会文明程度得到新提高，公民文明素质明显提高，人民精神文化生活日益丰富，粤港澳合作更加深入，市场发展活力充沛，中外人文交流互鉴成效显著，打造一批具有广泛影响力的示范项目、示范区。到2035年，宜居宜业宜游的国际一流湾区全面建成。粤港澳大湾区文化事业、文化产业和旅游业实现高质量发展，社会文明程度达到新高度，文化软实力显著增强，中华文化影响力进一步提升，多元文化进一步交流融合，世界级旅游目的地竞争力、影响力进一步增强。

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