周晓敏

空中俯瞰浙江杭州临安区村落景区（无人机照片）。

新华社记者 徐 昱摄

日前，浙江杭州临安区青山湖街道召开新闻发布会，全面招募“乡村运营师”。来自青山湖街道洪村村、郎家村、孝村村、白水涧村、研里村、朱村村6个村的村书记，共同签署了“乡村运营师招商服务承诺书”，以保障“乡村运营师”团队在村里更好地开展运营工作。

近年来，通过美丽乡村建设，青山湖街道各个村庄面貌焕然一新，但乡村“面子”美了，“里子”还需充实，产业如何植入、乡村振兴如何实现，这些问题始终困扰着几位村书记。

2017年年初，临安首次提出“村落景区”概念，同年5月，临安进一步提出“村落景区运营”概念，并开始探索市场化运营模式，致力于与爱乡村、会策划、懂营销的团队开展合作，让村落资源发挥市场化效应，将乡村资源优势、生态优势转化为经济优势、发展优势，让美丽村庄也有美丽经济。

3年间，在乡村文旅运营方面，临安做了许多积极探索和实践。目前，已有14家村落景区与运营商签约合作，完成落户项目53个，项目总投资达5.2亿元。3年来，12个村落景区共吸引返乡青年100余人，各类手工匠人参与业态运营96个，增加村民就业岗位200余个。临安村落景区市场化运营的创新举措，引起全国各地的广泛关注，不少地方学习“临安模式”，开始推广实施乡村市场化运营。

如今，招引市场化主体来进行村落景区整体运营的“临安模式”再度完善升级。青山湖街道“乡村运营师”开启全面招募。此次招聘的乡村运营师需与村集体自愿签约，双方以资源资产使用权或资金入股组建运营公司，青山湖街道将主要负责村落景区的基础设施建设，运营由乡村运营师团队负责，收益按照公司股份分成。这些村落将借助乡村运营师之手丰富新产品、发展新业态、注入新理念，通过市场化运营，增强村落景区的旅游吸引力以及市场竞争力，实现整村产业融合发展目标。

在临安区文旅局副局长陈伟洪看来，一支优秀的乡村运营师队伍应当具备以下五个能力：第一，要有运营策划能力；第二，要有优质文旅资源可以导入乡村；第三，要能组建平台，将乡村资源盘活；第四，要有乡村理想，热爱乡村；第五，要有工匠精神，能深耕乡村。“乡村运营不单是乡村旅游，更是乡村振兴的一个有效路径。”陈伟洪说。

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