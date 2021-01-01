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部分房贷利率迎来重定价日，你的月供变了吗？

2021年01月01日08:42 | 来源：新华网
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原标题：部分房贷利率迎来重定价日，你的月供变了吗？

　　新华社北京12月31日电 题：部分房贷利率迎来重定价日，你的月供变了吗？

　　新华社记者吴雨

　　2021年1月1日起，部分存量个人房贷利率迎来重定价日。2020年5年期以上贷款市场报价利率（LPR）经历两次下调，选择以LPR定价的购房者，月供将在2021年发生变化。

　　新发放的房贷2019年10月平稳切换为LPR定价后，存量房贷定价基准转换也在2020年3月至8月顺利启动。不论选择固定利率，还是LPR定价，客户有一次选择权。对于未自主转换的存量房贷，工行、农行、中行、建行等多家银行在8月底前进行了批量转换，统一转换为LPR定价。

　　央行的数据显示，截至2020年8月末，存量个人房贷累计转换28.3万亿元，涉及6429.7万户。94%的存量个人房贷转换为参考LPR定价，可从下一个重定价周期开始享受LPR下降带来的政策红利，减少利息支出。

　　2020年5年期以上LPR经历两次下调，已降至4.65%，较2019年末累计下调了15个基点。这意味着，在2021年1月1日重定价日时，部分购房者可享受这15个基点下调所带来的月供减少。

　　经测算，不论原来房贷利率是基准利率上浮10%，还是打九折，假设贷款100万元、30年等额本息还款，约定每年1月1日为重定价日的购房者，自2021年1月1日起将减少八九十元的月供。

　　业内人士认为，存量房贷定价基准转换后，月供调整不大，基本可以实现平稳过渡。2020年1年期LPR累计下行30个基点，相较之下，5年期以上LPR下行速度更缓慢，符合“房住不炒”政策。

　　定价基准只能转换一次，转换之后不能再次转换。自2020年4月20日下调10个基点后，5年期以上LPR已连续8期“按兵不动”，无法预判未来还有多大下调空间。

　　中国民生银行首席研究员温彬认为，在预期LPR下降的背景下，客户选择LPR会比较合适。但同时要注意，在通胀可能上行等因素影响下，LPR也不排除会进入上升周期，浮动利率也可能随之走高。

　　这意味着，以LPR为定价基准的房贷未来将“随行就市”，购房者可以享受利率下行带来的月供减少，也将在利率上行时面临还款金额增加。

(责编：夏晓伦、毕磊)

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