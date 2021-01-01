王晓洁、张超

原标题：数字人民币北京冬奥试点应用在地铁大兴机场线启动

新华社北京12月31日电（记者王晓洁、张超）北京市地方金融监管局31日发布消息，数字人民币北京冬奥试点应用于日前在北京地铁大兴机场线启动。

北京市地方金融监管局介绍，29日当天，包括花样滑冰世界冠军申雪在内的体验者受邀开通了数字人民币钱包，使用数字人民币购买了大兴机场线地铁票，并佩戴了数字人民币可穿戴设备——滑雪手套，“碰一碰”便通过了地铁闸机进站。

据悉，上述活动中产生了北京冬奥首张使用数字人民币购买的地铁票，也是冬奥特色数字人民币可穿戴设备钱包的首次亮相，标志着北京围绕冬奥会场景推进数字人民币试点取得阶段性进展，同时为北京建设数字货币试验区奠定了坚实基础。

活动中还展示了其他形态的数字人民币钱包，包括超薄卡钱包、可视卡钱包和徽章、手表、手环等可穿戴设备钱包。

令人期待的是，2022年冬奥会期间，外籍人士也可体验数字人民币。申雪表示，数字人民币可穿戴设备钱包充分考虑到运动员出行需求，未来冬奥会期间全面应用，相信可以为国内外运动员、教练员和观众提供更多出行及支付便利，是北京智慧城市建设中数字金融赋能科技奥运的重要体现。

北京市地方金融监管局相关负责人介绍，本次数字人民币试点体验是北京市落实“两区”建设任务的重点成果，也是服务北京冬奥会支付服务环境建设的新举措。

2020年9月，国务院印发《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》《中国（北京）自由贸易试验区总体方案》（即“两区”建设方案），支持在北京建设法定数字货币试验区。当前，北京正在积极贯彻落实推动“两区”政策，推进数字人民币试点是其中重要内容之一。

前期，中国人民银行已指导安排在冬奥组委园区内部开展数字人民币部分场景试点测试工作。近日，试点测试逐步拓展到园区外部，为即将到来的2022年冬奥会提供更好的服务保障。

北京市地方金融监管局相关负责人表示，下一步，北京将持续深化落实“两区”政策，在中国人民银行支持下，围绕冬奥会加快拓展更多数字人民币应用场景，建设法定数字货币试验区和金融科技应用场景试验区，为科技冬奥打造便捷支付环境，提升北京智慧城市服务水平。

(责编：夏晓伦、毕磊)