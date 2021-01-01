原标题：民法典来啦，2021年你的生活将有这些大不同！

新华社北京12月31日电 题：民法典来啦，2021年你的生活将有这些大不同！

新华社记者白阳

挥手向“魔幻”的2020年说拜拜，崭新的2021年重装上阵。1月1日起，民法典将正式施行，从婚姻家庭到住房财产，生活的方方面面，民法典都帮你安排得明明白白。今后你的生活将有哪些大不同？一起来看盘点！

婚姻很神圣，保护更细致

1月1日民法典施行，现行婚姻法同时废止，其中涉及婚姻家庭的多处规定发生变动。

你的结婚对象隐瞒重大病史怎么办？民法典明确，一方患有重大疾病的，应当在结婚登记前如实告知另一方；不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。其中，无过错方有权请求损害赔偿。

在离婚方面，民法典规定了三十天“冷静期”。自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。要注意，遇到家暴等情况不用等对方同意，可以直接到法院诉讼离婚。

民法典还加大了对婚姻无过错方的保护，规定如果对方有重婚、实施家庭暴力、虐待家庭成员等重大过错，无过错方有权请求损害赔偿。

任性服务要不得，物业管理讲“武德”

你因为对物业服务不满拒交物业费，结果就被威胁断水断电？这样的“野蛮服务”将被民法典禁止。

民法典规定，物业服务人不得采取停止供电、供水、供热、供燃气等方式催交物业费。

此外，对于小区电梯广告等收入的去向，民法典作出明文规定，物业服务人应当定期将业主共有部分的经营与收益情况等以合理方式向业主公开并向业主大会、业主委员会报告。

或许，2021年，身为业主的你就能拿到小区经营收益的分红了。

高空抛物一时爽，事后追责要补偿

你停在楼下的爱车，突然被从天而降的东西砸坏，该找谁维权？

民法典规定，从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。

也就是说，谁抛的物谁担责；找不到抛物的人，那不能排除嫌疑的人要担责。

为了避免“全楼背锅”的情况，民法典要求公安等机关负有依法及时调查、查清责任人的职责。可能加害的建筑物使用人补偿后，如果真正的“罪魁祸首”现身，可以向侵权人追偿。

性骚扰非小事，单位应当处置

你的上司总是有意无意对你开一些让你很不舒服的玩笑，你想向公司投诉，却又担心维权不了了之？

别害怕！民法典明确，违背他人意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对他人实施性骚扰的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任。

民法典还规定，机关、企业、学校等单位应当采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施，防止和制止利用职权、从属关系等实施性骚扰。

游戏装备也是钱，账户被盗可维权

知道吗？你在微博、抖音等平台上运营的大V账号、你在游戏里购买的游戏币，乃至你开的淘宝店，都是财产。

民法典规定，法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。该规定明确“虚拟财产”的概念，确定网络虚拟财产受法律保护。

这意味着，你在游戏里辛辛苦苦积攒的珍稀装备，和你的存款、房产一样，如果遭受损失，有望可以理直气壮要求赔偿维权。

这一规定，也为将来进一步完善网络虚拟财产保护法律体系打下基础。

合同不是你想改、想改就能改

你为了提早追剧买了视频网站VIP，结果突然被告知，用户协议变了，想多看两集得购买超级VIP……这样的霸王条款，以后行不通了。

民法典规定，用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。

提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容。

房东突然卖房，租户可要赔偿

你是一个职场新人，好不容易租到满意的房子安顿下来，没住两天房东就以卖房为由毁约逼你搬走？民法典说不可以。

根据民法典，租赁期限届满，房屋承租人享有以同等条件优先承租的权利。

出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。

出租人未通知承租人或者有其他妨害承租人行使优先购买权情形的，承租人可以请求出租人承担赔偿责任。

路见不平拔刀相助，紧急救助免责保护

滚滚车流里，一位老人突然发病倒地。学过急救知识的你一个箭步过去正要施救，突然又担心被讹上，于是你迟疑起来……

去吧，正义的少年！民法典助你见义勇为后顾无忧——因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。

民法典还规定，因保护他人民事权益使自己受到损害的，由侵权人承担民事责任，受益人可以给予适当补偿。没有侵权人、侵权人逃逸或者无力承担民事责任，受害人请求补偿的，受益人应当给予适当补偿。

(责编：夏晓伦、毕磊)