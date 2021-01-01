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元旦小长假首日铁路客流出现小高峰 预计发送旅客950万人次

2021年01月01日16:31 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月1日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）获悉，1月1日，铁路客流出现小高峰，全国铁路预计发送旅客950万人次，铁路部门安排加开旅客列车543列，精准服务旅客出行。12月31日，元旦小长假运输第一天，全国铁路发送旅客910.4万人次，同比增加14.9万人次，增长1.7%，开行旅客列车8934列，其中加开列车493列；全天发售车票1028万张，其中互联网发售889.6万张，占比86.5%。

小长假期间，铁路部门坚持疫情防控不放松，认真做好站车测温、客流疏导、人物同防等工作，充分用好自助设备和无接触服务举措，最大限度降低疫情通过铁路传播的风险，为广大旅客创造健康旅行环境；深入实施客运提质计划，充分做好餐饮、供水、卧具备品等基本服务水平，加强老、幼、病、残、孕等重点旅客的精细化服务，努力改善旅客出行体验。

铁路部门提示广大旅客朋友，小长假期间列车开行具体情况及服务信息，可在铁路12306网站查询；节日期间车站、列车客流较大，请旅客做好个人卫生防护，积极配合铁路部门落实站车防疫措施，共同营造安全健康的旅行环境。

(责编：乔雪峰、刘阳)

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