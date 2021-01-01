新华社北京1月1日电（记者刘羊旸）记者1日从中国石油集团获悉，2020年中国石油国内油气产量当量首次突破2亿吨，天然气产量当量首次突破1亿吨。

中国石油是我国最大的油气生产商和供应商。2020年以来，面对疫情和低油价等多重挑战，中国石油大力提升勘探开发力度，大力推进提质增效，全力以赴实施增储上产，勘探开发工作多点开花，实现原油产量稳中有升、天然气产量快速增长。

2020年中国石油勘探开发亮点纷呈。大庆油田国内原油稳产3000万吨；长庆油田油气产量持续增长，建成年产油气当量6000万吨级特大型油气田；西南油气田持续推进页岩气提速提产提效，全面建成300亿立方米大气区和百亿立方米页岩气田；塔里木油田挑战超深层极限，高质量建成3000万吨大油气田；新疆油田加大玛湖砾岩油藏效益建产规模，产量稳中有升。

中国石油集团有关负责人表示，中国石油在“稳油”的基础上，把加快天然气发展作为构建清洁低碳能源体系、保护生态环境的重要举措和主攻方向。“十三五”以来，中国石油天然气增产步伐加快，2017年首次突破千亿立方米，形成了3个万亿方级天然气大气区，高效建成13个10亿方以上整装气田。

2020年，中国石油天然气产量超过1300亿立方米，其燃烧值超过1亿吨石油，相当于替代国内1.73亿吨煤炭、减排二氧化碳1.84亿吨。

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