2020年12月29日，中国电子信息行业联合会电子签名与可信服务发展联盟成立大会在北京万寿宾馆拉开帷幕。

本次会议由中国电子技术标准化研究院主办，由中国电子信息行业联合会电子签名与可信服务发展联盟（以下称：联盟）承办。工业和信息化部信息技术发展司副司长王建伟，工业和信息化部信息技术发展司系统安全处处长廖凯，中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长高素梅，中国电子技术标准化研究院副院长孙文龙，工业和信息化部威海电子信息技术综合研究中心主任阮熙仑等领导到场致辞并揭牌，百余名行业代表出席会议。

会上，工业和信息化部信息技术发展司副司长王建伟在致辞中对联盟提出了四点要求：一是加强技术攻关，促进数字证书互认，推动建设可信数据服务基础设施，形成可信服务网络。二是健全标准体系，围绕可信身份、可信数据、可信网络开展标准体系研究。三是加强应用推广，面向电子合同、电子病例、电子保单等业务场景，遴选一批掌握关键技术、具备创新能力的机构，开展应用示范。第四是完善产业生态，支持联盟成员积极参与应用实践，为电子签名和可信服务发展技术攻关、服务创新、测试评估提供支撑。

中国电子技术标准化研究院副院长孙文龙在致辞中指出通过四个方面推动电子认证和电子签名的发展。一是通过技术创新推动产业升级。二是加快开展可信服务标准化工作，研究建立我国可信服务的标准体系。三是推动建设可信服务评估体系，依据标准开展可信服务测评体系研究。四是推动形成高质量产业生态，探索建立和运营可信服务公共服务平台的有效方法，建立产业服务支撑体系，持续推动可信服务产业高质量发展。

中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长高素梅宣读了《中国电子信息行业联合会电子签名与可信服务发展联盟成立批复函》。

中国电子技术标准化研究院副院长孙文龙、中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长高素梅出席了联盟成立的揭牌仪式，并为国家工业信息安全发展研究中心、工业和信息化部电子第五研究所、中国信息通信研究院、中金金融认证中心有限公司、中国电子科技网络信息安全有限公司、北京数字认证股份有限公司、深圳市电子商务安全证书管理有限公司、上海市数字证书认证中心有限公司、江苏智慧数字认证有限公司、工业和信息化部威海电子信息技术综合研究中心、中国科学院软件研究所11家副理事长单位颁发证书。

中国电子技术标准化研究院软件应用与服务研究中心主任于秀明详细地介绍了联盟的成立背景、使命、组织架构以及工作方向。

国家互联网应急中心互联网金融安全技术重点实验室主任吴震、中国电子技术标准化研究院软件应用与服务研究中心区块链研究室主任李鸣、中国科学院软件研究所研究员杨晨、中金金融认证中心有限公司战略发展部总经理马春旺、上海市数字证书认证中心有限公司总经理助理徐祺分别发表了主题演讲。

矩阵元技术（深圳）有限公司高级副总裁刘姝、工业和信息化部威海电子信息技术综合研究中心技术总监武璇、中国电子科技网络信息安全有限公司区块链研发中心总经理安红章、华测电子认证有限责任公司网络安全研究院院长杜云浩、北京天威诚信电子商务服务有限公司首席安全官李延昭、东软集团股份有限公司华北大区咨询部部长陈敬参与了圆桌论坛。

本次大会的召开，对推动电子签名和可信服务行业的标准研究、技术攻关、应用培育和生态构建具有重要意义。联盟的成立汇聚了行业优势资源，加速推动了电子签名与区块链等新一代技术的融合，有效促进电子认证行业高质量发展。

(责编：夏晓伦、毕磊)