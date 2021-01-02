本报太原1月1日电 （记者胡健）1月1日，山西全省开发区2021年第一期项目集中签约一批、开工一批、投产一批“三个一批”活动在各市同步举行，以项目建设新高潮迈好新年第一步。此次山西省开发区“三个一批”活动，签约项目413个、总投资2800亿元，开工项目268个、总投资1288.6亿元，投产项目245个、总投资556.7亿元。

从2020年2月底开始，山西省滚动持续、压茬推进“三个一批”活动，全省开发区聚焦转型，全力以赴抓项目。2020年前三季度，山西省固定资产投资增速达9.5%。全省纳入统计的64家工业类开发区，2020年前三季度工业投资完成774亿元，同比增长36.8%。

近一年的“三个一批”活动，山西形成了一批可复制、可推广的经验做法。运城市把开发区作为转型发展的主战场，建立了两个常态化机制：市级领导一联五包联机制、项目建设五个一推进机制；晋中市开展“万亿项目储备专项行动”，以大项目好项目带动产业强链补链延链，滚动推进“三个一批”活动；大同市推动开发区事权下放、财税分成、土地审批三项改革，做到“全承诺、零审批、拿地即开工”；吕梁市在路、水、电、地、厂房、资金等生产要素配置上做实功；忻州市按照包装一批、招商一批、签约一批、落地一批、开工一批、在建一批、投产一批，“七个一批”项目滚动梯次推进、统筹发展。

《 人民日报 》（ 2021年01月02日 06 版）

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