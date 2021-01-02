本报北京电 （记者李婕）人社部日前发布《关于调整年金基金投资范围的通知》，对年金基金投资范围作出调整，于2021年1月1日起实施。

《通知》提高了权益类资产投资比例上限，明确年金基金财产投资权益类资产的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的40%，投资比例上限提高了10个百分点。

人社部社会保险基金监管局有关负责人介绍，按现有年金市场规模测算，本次权益比例上限的提高，理论上将为资本市场带来3000亿元的增量资金，养老保险体系和资本市场的良性互动进一步加强。

《通知》还规定了年金基金财产的新投资范围，限于境内投资和香港市场投资。其中，香港市场投资指年金基金通过股票型养老金产品或公开募集证券投资基金，投资港股通标的股票。此次投资范围中新增优先股、资产支持证券、同业存单、永续债、国债期货等金融产品和工具，并调整明确了相关投资品种的投资要求和估值方式等。

上述负责人表示，此次调整是适应金融市场发展、整合年金基金投资政策、规范年金基金投资行为的需要，旨在促进年金基金在新形势下健康发展，防范化解投资风险，实现基金保值增值。

年金基金是指根据依法建立的年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老保险基金，包括企业年金基金和职业年金基金。企业年金制度面向企业及其职工，职业年金制度面向机关事业单位及其工作人员。企业年金和职业年金共同组成了中国养老保险第二支柱，是多层次养老保险体系的重要内容。

“近年来，企业年金和职业年金参保人群覆盖范围不断扩大，市场监管力度持续增强，基金积累规模稳步增长，较好实现了长期稳健增值目标，补充养老的作用逐步显现。”上述负责人说，截至2020年三季度末，制度已覆盖近6600万职工，基金累计规模逾3.1万亿元。2007年至2019年企业年金基金平均年化收益率达7.07%。2020年受新冠肺炎疫情等因素影响，资本市场出现较大波动，但年金基金依然投资稳健，取得较好投资收益。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)