本报北京1月1日电 （记者徐佩玉）中国人民银行2020年12月31日发布消息，目前，银行已累计完成对6万多亿元贷款的延期还本付息，累计发放3万多亿元普惠小微信用贷款，支持3000余万户经营主体，实现1.5万亿元金融系统向实体经济让利目标。

中国人民银行行长易纲表示，2020年，受疫情影响，很多小微企业生存压力骤然增大。中国人民银行全力支持稳企业保就业，增加1万亿元普惠性再贷款再贴现额度、创新两项直达实体经济的货币政策工具，持续释放贷款市场报价利率（LPR）改革红利，多措并举支持银行加大信贷投放力度，坚定不移推动金融机构合理让利，千方百计降低实体经济融资成本。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)