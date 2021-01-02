中国人民银行：金融向实体让利1.5万亿元
2021年01月02日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报北京1月1日电 （记者徐佩玉）中国人民银行2020年12月31日发布消息，目前，银行已累计完成对6万多亿元贷款的延期还本付息，累计发放3万多亿元普惠小微信用贷款，支持3000余万户经营主体，实现1.5万亿元金融系统向实体经济让利目标。
中国人民银行行长易纲表示，2020年，受疫情影响，很多小微企业生存压力骤然增大。中国人民银行全力支持稳企业保就业，增加1万亿元普惠性再贷款再贴现额度、创新两项直达实体经济的货币政策工具，持续释放贷款市场报价利率（LPR）改革红利，多措并举支持银行加大信贷投放力度，坚定不移推动金融机构合理让利，千方百计降低实体经济融资成本。
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 统计局：12月采购经理指数继续位于年内较高运行水平
- 人民网北京12月31日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，12月份，我国经济恢复向好势头继续巩固，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、55.7%和55.1%，分别低于上月0.2、0.7和0.6个百分点，均继续位于年内较高运行水平，连续10个月保持在荣枯线以上。 制造业采购经理指数稳中略落 进入四季度，制造业复苏步伐有所加快，12月份制造业PMI为51.9%，虽略有回落，但仅比上月的年内高点低0.2个百分点，制造业总体保持稳步恢复的良好势头，景气度处于年内较高水平。…
相关新闻
- 评论
- 关注