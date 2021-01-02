本报记者 张 枨

北风呼啸，雪花飘扬。冰与雪的世界里，一簇簇牧草格外显眼。

在内蒙古锡林浩特市区家中，牧民朱宝忠正通过手机上的远程放牧监控系统，查看30公里外自家草场的情况，“这些年，咱草原上的草越长越好！”

“十三五”期间，内蒙古严格执行禁牧、轮牧、休牧等制度，目前草原植被平均盖度达到44%，比2012年提高4个百分点，草原生态退化趋势得到整体遏制，重点生态治理区明显好转。

草畜平衡 科学养殖

56岁的朱宝忠，是锡林浩特市巴彦淖尔嘎查的牧民，从事牧业养殖37年，有草场近8000亩。草原这些年的变化，他都看在眼里。

锡林郭勒草原曾连续几年遭遇干旱，降水少、气温高、风沙多，加上少数牧民超载放牧，部分草原出现了沙化退化、土壤裸露等现象。草场变差，羊吃不饱、长不上肉、卖不出价，个别牧民就想着再多养些羊以增收，结果造成恶性循环。

可在朱宝忠家的草场，母羊吃得肥壮，羊羔活蹦乱跳，草也长得比别家更好，牧民们好奇：这是咋回事？

“草畜平衡，科学养殖，才能‘旱涝保收’。”朱宝忠道出了他的放牧秘诀——冬季平均26亩地一只羊，夏季平均10亩地一只羊，朱宝忠每年冬季只留300多只基础母羊，夏季加上羊羔最多600只，“养畜贵在精，不过度放牧，草儿长得好，国家还有奖补政策。”

“每年春天，锡林郭勒盟还要进行不少于30天的春季返青期休牧，每亩补贴0.75元。”朱宝忠将家中草场划分为13片，根据牧草长势划区轮牧，不过度打草，给各片区草场留足恢复时间。如今，朱宝忠一年收入有二三十万元，在市区买了房，还雇了放牧帮手。

草原生态越来越好，夏天草能长到齐腰处，不时有小动物窜出。越来越多的牧民意识到草畜平衡的重要性，实行科学养殖，保护草原。

“农区禁牧，沙地禁羊。2017年以来，锡林郭勒盟天然草场载畜量控制在合理承载范围内。”锡林郭勒盟林业和草原局副局长原平介绍，“将草畜平衡制度与草原奖补政策相衔接，能更好地兼顾农牧民生产生活，恢复提升草原生态功能。”

增绿护绿 合理补播

锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗萨如拉努图嘎嘎查，位于乌珠穆沁沙地，如今沙柳、羊柴遍地。可就在十几年前，这里还是一片片“沙窝子”。

“必须要改变！”萨如拉努图嘎嘎查党支部书记赛希亚拉图决心治住滚滚黄沙，恢复草原绿色。2012年起，赛希亚拉图开始重点围封自家门口这300亩荒漠草原，栽种沙柳、羊柴等沙旱生植物。

经过多年封闭治理和生态修复，昔日沙地如今植被复苏。“现在，一亩地可以打出15捆绿草，常有野兔、狐狸等小动物出没。我们还要接着种，让草原变得更美。”赛希亚拉图说。

在锡林浩特市白音锡勒牧场黄花树特分场，每年4、5月，能见到草原免耕补播机在草场上作业，撒下一粒粒草籽，并由后车施以有机肥……为防止草场退化、保护草原生态，锡林浩特市知牧牧民养殖专业合作社从2016年便开始实施划区轮牧和草地改良，开辟试验田，种植多种牧草。“连续3年春季，我们根据返青情况优选草种，每年合理补播两三百亩草场，改善草地植被结构。”合作社负责人朱勇说。

如今，补播后的草场植株高度已达30厘米以上，每亩打草比别处多三四十斤。“草好了，羊肥了，卖得上价钱，补播费用早都赚回来了，未来还要继续补播。”朱勇表示。

据统计，“十三五”期间，内蒙古共完成草原生态治理3100.6万亩，在京津风沙源治理工程等重点工程带动下，年均种草面积保持在3000万亩以上。

减羊增牛

调整产业

“羊刨草根，吃草多，草场压力大。牛只吃草尖，不影响草生长，1头牛价值顶5只羊，保护草原生态和增收致富两不误。”锡林郭勒盟正蓝旗恩克宝力格嘎查牧民阿毕日米德算清楚了这笔账，果断决定“减羊增牛”。

恩克宝力格嘎查地处浑善达克沙地。“小时候，这里也曾牛羊成群，后来草场退化，风吹过后尽是黄沙。”20多年前，阿毕日米德着手转变生产经营方式，调整自家畜群结构，将300多只羊卖掉，购进20多头牛。

起初周边人并不理解，阿毕日米德便帮着大伙算细账、算远账，牧民于是纷纷效仿。

经过多年休养生息，草原生态恢复良好。“风吹草低又能再见到牛羊了。”阿毕日米德脸上笑容灿烂，家里经济状况也节节高，年收入达到几十万元。

“‘十三五’期间，我们着力调整优化产业结构，推动畜牧业高质量发展。”锡林郭勒盟林业和草原局总工程师巩和平说，“‘减羊增牛’，成为我们这里的重要发展举措，既富了牧民，也绿了草原。”

《 人民日报 》（ 2021年01月02日 06 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)