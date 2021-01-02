财政部：2021年持续推进减税降费 坚持“三保”支出在财政支出中优先地位
2021年01月02日08:53 | 来源：央视网
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2020年12月31日财政部明确，2021年，我国将会精准有效实施积极的财政政策，并且持续推进减税降费。
财政部部长刘昆介绍，2021年，我国将精准有效实施积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间，并且要持续推进减税降费，保持政策的连续性。
同时，要推动创新发展和产业升级，坚持把科技作为财政支出重点领域；支持加快科技自立自强；推动产业链供应链优化升级。在民生方面，坚持尽力而为、量力而行，加强基本民生保障。
此外，2021年，还要抓实化解地方政府隐性债务风险工作，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。
数据显示，“十三五”期间，我国财政实力进一步增强，五年收入总量达到88.6万亿元，比上一个五年增长38%。收入增长的同时，财政支出也保持了较高强度，五年支出总量达到109.8万亿元，比上一个五年增长56%，重点领域支出得到有效保障。
2020年，面对疫情冲击，我国财政系统统筹疫情防控和经济社会发展，圆满完成各项工作任务，有力推动了经济恢复和社会大局稳定。
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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