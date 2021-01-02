新华社成都1月2日电 题：川渝“一盘棋” 跑出“加速度”——成渝地区双城经济圈建设一周年记

新华社记者江毅、赵宇飞、李力可、胡旭

1月1日上午10时，相距280公里的成都国际铁路港和重庆国际物流枢纽园区中，汽笛声同时响起。首列中欧班列（成渝）号列车，带着新年的新气象一路驶向欧洲的波兰罗兹和德国杜伊斯堡。从此，成渝两地开行的中欧班列全部冠以“成渝”名号，再不分彼此。

2020年1月3日，习近平总书记在中央财经委员会第六次会议上提出，大力推动成渝地区双城经济圈建设。继长三角、粤港澳大湾区和京津冀三大增长极之后，中国西部正式启动建设新增长极。

短短一年间，川渝两地以成渝为龙头，迸发出前所未有的合作热情，在制度创新、基础设施互联互通、经济民生合作领域均取得重大突破，如同满载的“成渝号”一样跑出了“加速度”。

川渝“一盘棋” 凝聚共识

2020年4月22日，重庆洪崖洞和成都宽窄巷子正式启动战略合作，成为成渝共建巴蜀文化旅游走廊的首个项目。这则不太“起眼”的消息引爆了成渝网友的朋友圈，被戏称为“宽洪大量”组合。

2019年，成渝地区实现GDP近7万亿元，是长三角、粤港澳大湾区和京津冀三大增长极之后，中国又一个大的区域经济体。

2020年，新冠肺炎疫情背景下的全球风云变幻，我国提出“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。立足西部腹地，辐射欧亚大陆的成渝地区，也肩负起向“东西双向互济、陆海内外联动”转变的新使命。

“成渝地区牢固树立一盘棋思想和一体化发展理念，健全合作机制，打造区域协作的高水平样板。”这既是中央的要求，也是一年来川渝两省市推动成渝地区双城经济圈建设的最大共识。

一年中，重庆市委五届八次全会、九次全会，四川省委十一届七次全会、八次全会，都以推动成渝地区双城经济圈建设为主题或主要内容；

川渝两省市均将成渝地区双城经济圈建设作为战略引领，统揽“十四五”各项重点工作；

川渝两次召开党政联席会议，共同制定一系列实施方案，一年来签署各类合作协议236份；共同推动开工建设27个标志性引领性项目，完成投资354亿元；包括产业合作在内的重大项目总投资额超5500亿元；两地首批遴选101名干部互派到重要部门和岗位挂职；干部专题培训超6000人；科技专家信息资源共享超3万人……

“川渝两省市这么紧密的互动，是多年来未有的。”西南财经大学教授汤继强兴奋地说，“我亲眼目睹这一年来，两地无论官方还是民间，都在积极务实交流合作。可以预见未来的巴山蜀水将会更加生机勃发。”

川渝“一体化” 通江达海

“蜀道难，难于上青天。”长期以来，交通不畅成为川渝经济社会往来的最大障碍，断头路、小慢车让人时常“望路兴叹”。

2020年12月24日，成渝高铁最高时速提升到350公里，成渝间实现高铁公交化运营1小时直达。

同一天，成都—达州—万州高速铁路正式开工，全线设计时速350公里，成渝地区双城经济圈重要板块“万达开川渝统筹发展示范区”迎来交通大突破。

位于成都和重庆中轴线的天府新机场2020年底也基本建成，未来将主要承担国际航线任务，而成都是中国与欧洲中心城市空中直线距离最近的地方。

在双城经济圈战略的引领下，过去一年成渝地区在铁路、公路、航空和水运方面的交通基础设施建设齐头并进。

川渝两省市共同签署《成渝地区双城经济圈交通一体化发展三年行动方案（2020—2022年）》等“1+6”合作框架协议，共同申报的“成渝地区双城经济圈交通一体化发展”交通强国试点任务近期也获得了交通运输部正式批复，成为川渝两省市落实中央“一盘棋、一体化”发展要求的典型代表。

以高速公路为例，川渝间规划的25条高速公路通道已建成13条，在建4条，并相继实现了第一次联合开工、开通高速公路，不断加强顶层规划设计，互联互通水平大幅提升。如毗邻重庆万州的四川达州，2017年高速公路车流量仅为550万辆，2020年猛增至6300万辆。

29岁的孔成章家住四川遂宁，他在毗邻的重庆潼南区开办了一家竹木制品企业，经常在两地往来：“以前最大的烦恼就是交通不畅，私人面包车又贵又不安全。”

2020年4月23日，重庆市潼南区与四川省遂宁市之间开行跨省城际公交线路，这是成渝地区毗邻区县开行的首条跨省城际公交线路，也是西部首条跨省城际公交线路。

“自从城际公交车开通我就是它的常客，一趟只需要两三块钱，非常方便。”孔成章高兴地说，“对我而言，这差不多就是同城生活了。”

在更为广阔的视野下考量，依托四通八达的国际物流大通道，地处“一带一路”和长江经济带联结点的成渝地区，已从内陆腹地变身为开放前沿，承东启西、联通南北的战略地位日益凸显。

从地图上看，多条国际物流大通道在成渝地区形成联结点——向东，中欧班列与长江黄金水道打通“最后一公里”，实现“一带一路”与长江经济带的衔接；向西，中欧班列可从成渝直达欧洲各国；向南，成渝直达新加坡等东盟国家的西部陆海新通道已常态化运行；向北，成渝均已开通直达俄罗斯的国际班列。

“今天这趟班列运载了我们将在欧洲市场销售的冰箱，2020年我们对欧洲地区的出口增长了30%。未来会有更多的长虹家电产品由中欧班列（成渝）号送到欧洲消费者手中。”1月1日上午，看着向西而去的首列中欧班列（成渝）号列车，长虹电器股份有限公司副总经理黄大文满怀希望。

川渝“一家亲” 勇为人先

如何突破现有行政区划限制，推动实质性的一体化发展，川渝两地以勇为人先的改革作答。2020年3月17日，成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第一次会议就明确：以川渝毗邻地区一体化高质量发展为突破，探索经济区和行政区适度分离改革。

金秋十月，在四川省广安市邻水县与毗邻的重庆市渝北区交界处，一场改革试验正如火如荼展开。两地共同出地划定5平方公里建立“川渝高竹新区”，共同派出干部组成管理团队，共同出资成立建设开发平台，共享两省市招商引资政策。

截至目前，园区签约入驻企业129个，其中近半企业已开工，实现产值57亿多元，同比增长近5成。

最早入驻园区的四川华可视汽车部件有限公司国庆中秋长假仍在加班加点调试设备，高竹新区的设立让前来考察洽谈的投资者络绎不绝，订单不断。

同样的探索在川渝毗邻地区不断出炉。《万达开川渝统筹发展示范区建设总体方案》正在加紧制定；“遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区”2020年12月29日得到川渝两省市共同批复；川南重镇泸州市与重庆永川签订协议，在毗邻的700公里范围内建设“川渝融合发展示范区”。

泸州市发改委副主任张毅贤用“去行政化”来描述这次改革——示范区统一规划为12个组团，一张蓝图，分头实施，同步推进。产业由企业来投，并带动上下游配套；政府只管规划、安全、环保和社会事务等底线，不再“叠床架屋”，剩下的“一切交给市场”。

“一家亲”正在成渝地区形成共识，两地人民的改革获得感大幅增强。

2020年川渝两地95个事项实现“川渝通办”，不仅超额完成国家任务，还新增了32个川渝特色“跨省通办”事项，并把5个国家要求2021年底实现“跨省通办”的事项实现时间提前了一年。

“在四川做活儿，也能从重庆的电子税务局进去开票，再也不用多跑腿了。”2020年12月24日，从事20多年财务工作的老会计袁春来体验了电子税务局“川渝通办”功能后赞不绝口，“今后就是进一家门办事了，方便！”

(责编：白宇)