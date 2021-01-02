美国纽交所2020年12月31日宣布将中国电信股份有限公司、中国移动有限公司、中国联通（香港）有限公司等三家中国企业从纽交所摘牌，中国商务部新闻发言人1月2日发表谈话，称这种滥用国家安全、动用国家力量打压中国企业的做法不符合市场规则，违背市场逻辑，不仅损害中国企业的合法权益，也损害包括美国在内各国投资者的利益，将严重削弱各方对美国资本市场的信心。发言人表示，中方反对美方滥用国家安全将中国企业列入所谓“共产党中国军队公司”清单的做法，将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。

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