本报记者 崔 佳 宋豪新 刘新吾

1月1日上午10点，满载电子产品、机械零件、智能家电等货物的两列中欧班列从重庆、成都两地同时发出，分别驶往德国杜伊斯堡和波兰罗兹。

从这一刻起，川渝两地的中欧班列有了一个共同的名字——中欧班列（成渝）号。这不仅开启了中欧班列发展的新篇章，也为成渝地区双城经济圈建设带来了新气象。

2020年1月3日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第六次会议并发表重要讲话。习近平总书记强调，要推动成渝地区双城经济圈建设，在西部形成高质量发展的重要增长极。这为成渝地区携手发展擘画了美好蓝图、明确了方向指引、提供了根本遵循。

一年来，四川、重庆认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和中央决策部署，坚持“川渝一盘棋”思维，牢固树立一体化发展理念，聚焦“两中心两地”战略定位，川渝大地涌动携手共谋高质量发展的春潮。

互通互联打先锋

涪江茫茫，经川入渝。2020年12月23日，在重庆市潼南区双江镇，涪江双江航电枢纽开工建设。“它上接四川遂宁市三星航电枢纽，下连重庆潼南航电枢纽。”项目负责人介绍，这是成渝地区双城经济圈首批重大项目之一，建成后沿线各城市水上交通将更加便利，千吨级船舶可顺江而下进入长江航道。

川渝合作，交通先行。一年来，两地大力完善交通基础设施，加快实现互通互联。双方签署了《成渝地区双城经济圈交通一体化发展三年行动方案（2020—2022年）》等“1+6”合作框架协议，共同申报的“成渝地区双城经济圈交通一体化发展”交通强国试点任务近期获交通运输部正式批复。

就在双江航电枢纽开工的第二天，一辆崭新的“复兴号”动车组在成都东站整装待发，运行5年之久的成渝高铁迎来了历史性的一刻——首开“复兴号”动车组，速度由原来的每小时300公里提至每小时350公里，车程由原来的一个半小时缩短至62分钟。

“车速快了，票价不仅没涨，反而更优惠了。”列车长王萍告诉记者，随着此次成渝高铁提速，高铁月票也同步“上线”。“月票乘客可以在30天有效期内，最多乘坐60次在成渝高铁线路开行的、购买时指定发到站和指定席别的列车，最低还能享受六折票价优惠。”

好消息接踵而至。2020年12月30日，重庆永川至四川泸州高速重庆段建成通车。至此，川渝间高速公路出口通道达到14个。新开工高铁252公里、新开工高速公路267公里、开通5条跨省城际公交线路，成渝地区双城经济圈互联互通水平大幅提升，运输服务一体化水平进一步提高。

“打通大动脉，畅通微循环，交通要当好成渝地区双城经济圈建设‘先行官’。”重庆市交通局党委书记、局长许仁安介绍，铁路方面将按照“五年全开工、十年全开通”目标推动建设，高速公路会加快打通断头路，水运方面将协同建设长江上游航运枢纽，“加快建成西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽是共同的目标。”

共奏产业交响曲

2020年上半年，在外打拼了9年的杨旭回四川广安老家休假，看到建设成渝双城经济圈的新闻后决定不再外出，“家乡肯定有大机会，得好好抓住！”

果然，2020年8月，广安与重庆渝北区共建跨省域川渝高竹新区，规划区域达262平方公里。杨旭发现，高竹新区八成以上的企业是为重庆配套的机械加工企业。与几个同学商量后，大家决定在高竹新区投资建设机械加工厂，“川渝两地加强产业协作，政策利好会不断释放，人熟地熟更是优势。”

一年来，川渝两地广泛开展合作，促进互融互补，共同奏响优化产业合作的交响曲。

在新能源汽车领域，中国汽车工程研究院将联合川渝地区氢能产业全链条企业，成立氢能动力技术创新联盟，全方位助力两地汽车产业向新能源方向转型升级；在生物医药领域，两江新区企业药友制药已与多家川渝医药企业联合组建“小品种（短缺药）西部地区联盟”；在农业领域，山水相连的四川省遂宁市与重庆市潼南区心意相通、合作紧密，“遂宁鲜”与“天府源”“潼南绿”等区域公用品牌深度合作，多赢效果已开始显现。

“两地产业方面的合作正紧锣密鼓展开，将共同打造电子信息、装备制造、消费品三个世界级产业集群和生物医药、先进材料两个具有全国影响力的先进制造业集群。”四川省经信厅相关负责人说。

民生服务两地通

对普通市民而言，成渝地区双城经济圈建设意味着什么？近日，从四川来到重庆荣昌区就医的陈宇有了切身感受。

“以前，我来重庆看病，得自己先垫钱，再回四川报销，不仅要来回跑，而且周期长，垫付压力大。”陈宇说，现在可就地即时结算，按规定享受医保政策，“不跑腿、不垫钱”，“这个‘两地通’真是解决了大问题。”

重庆将符合条件的公立和社会办定点医疗机构纳入国家跨省异地就医管理子系统，让川渝两地群众享受相同的医保政策、管理和服务。不仅如此，重庆还扩大跨省普通门诊和药店购药直接结算覆盖范围，持续增加接入定点医药机构数量，探索试点高血压、糖尿病门诊慢特病跨省异地就医直接结算。

两地通力优化政务服务，让群众经商办事更方便。2020年12月31日，第一批95项川渝通办事项均已实现线上“全网通办”、线下“异地可办”。政务服务事项除国家要求实现“跨省通办”的58个事项外，还新增32个川渝特色“跨省通办”事项。

一年来，成渝地区双城经济圈建设成就看得见、摸得着。不久前，推进成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第二次会议审议通过了《成渝地区双城经济圈便捷生活行动方案》，提出将推动实施交通通信、户口迁移、就业社保、教育文化、医疗卫生、住房保障6个方面16项重点任务，促进两地人口流动、生产要素自由流动，不断增强两地群众获得感、幸福感、安全感。

一体化推进、高质量发展，成渝地区双城经济圈建设在川渝大地正留下坚实的足印。

《 人民日报 》（ 2021年01月03日 04 版）

(责编：牛镛)