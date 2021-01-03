新华社上海1月2日电 题：三组关键数据回望2020年A股市场

新华社记者潘清、狄春

注册制扩围、新基金发行火爆、新一轮退市制度改革启动……让我们用三组关键数据，带你回望2020年A股市场。

396家、4700亿元：A股体量不断“长大”

伴随N西大门等三只新股赶上“末班车”登陆沪深证券交易所，A股交出2020年IPO“成绩单”。万得统计显示，按上市日计算，全年共有396只新股相继登陆沪深市场，仅次于2017年成为A股史上IPO第二大“丰年”；首发募集资金总额接近4700亿元，为近10年来新高。

截至2020年末，沪深股市总市值已达79.72万亿元。这个数字比2019年末增长了逾三分之一。

A股体量不断“长大”的过程，由科创板向创业板扩围的注册制试点提供了重要驱动力。年内募资规模排名前10位的IPO中，科创板占据7席。包括2020年8月24日集体登场的首批新股在内，注册制下创业板新股上市超过60只。

“由注册制带来的A股市场化程度提高，令资本市场融资功能得到进一步发挥，对实体经济的支持力度也越来越大。”光大证券金融产品总部首席投资顾问滕印表示，未来随着注册制全面铺开，A股将继续“长大”，支持实体经济发展的功能也会进一步显现。

3.16万亿份、18.7万亿元：居民储蓄加速“搬家”

2020年，万得统计显示，按照基金成立日计算，公募基金市场迎来1431只新基金加盟，发行总份额近3.16万亿份，创下历史新高。

截至2020年末，公募基金总数超过7360只，剔除FOF所持基金市值后资产净值合计约18.7万亿元，较上年末增长近27%。

“一日售罄”和首募百亿元级“爆款”基金的频频出现，很大程度上得益于“赚钱效应”的加持。2020年，百余只基金净值翻番，1700多只基金年内总回报超过50%。

2020年初银保监会发文，多渠道促进居民储蓄有效转化为资本市场长期资金。

“引导居民储蓄进入资本市场，能让老百姓分享A股优质公司的成长收益，同时也可以支持实体经济发展。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，大量的居民储蓄通过买入公募基金入市，公募基金也有相应的担当和责任为投资者创造良好的长期回报。

16只、54家：市场环境持续“净化”

2020年，数百只新股登台亮相的同时，16只老股黯然离场。这一数据也创下了A股史上强制退市数量的年度新高。

其中，千山药机、金亚科技等6家公司触及财务类指标，即暂停上市后首个会计年度继续亏损，暴风集团因2019年度报告“难产”而触及规范类指标。与此同时，被视为最市场化退市模式的“面值退市”开始发威，9家公司因触及交易类指标遭遇投资者“用脚投票”。

另一个“历史新高”同样值得关注。万得统计显示，2020年54家上市公司被立案调查，因涉嫌信息披露违法违规、操纵市场、内幕交易，或未依法披露对外担保事项和重大诉讼事项、未按规定披露定期报告而“爆雷”。

2020年最后一天，沪深证券交易所退市新规双双落地，坚持“应退尽退”意味着符合退市条件，特别是严重违法违规、严重扰乱市场秩序的公司将被出清。2020年12月26日通过的刑法修正案，则呼应新证券法大幅提高了资本市场违法行为的惩戒力度。

资本市场违法违规成本与收益失衡状态的逐步改变，赢得市场各方点赞。上海市锦天城律师事务所合伙人任远律师认为，在中国股市即将迎来全面注册制的大背景下，监管和法制体系的不断优化，将促使市场环境持续“净化”，促进优胜劣汰的市场生态加速形成。

(责编：牛镛)