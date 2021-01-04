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2020年，青岛港新增外贸航线14条

港口忙 贸易旺（构建新发展格局·一线看外贸）

本报记者  王  沛
2021年01月04日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　2020年，面对世纪疫情和百年变局交织，中国外贸进出口逆势增长，亮点突出，为全球经济复苏贡献了力量。这背后，离不开一系列稳外贸政策的有力推动，也离不开众多市场主体的积极作为。

　　构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环。今起，本版将持续关注外贸领域生产经营一线，通过感受一系列个体的努力，展示我国经济的澎湃活力和强劲韧性。

　　本期聚焦山东港口集团青岛港，看这里的人如何让外贸流程变得更加顺畅。

　　——编  者  

　　

　　码头现场操作人员孙明明

　　“贸易在增长的感受真真切切”

　　2020年12月31日，在山东港口集团青岛港自动化码头，“圣朗科桥”轮靠泊在105泊位。

　　码头上，16台蓝色自动化桥吊矗立成行，76台高速轨道吊在堆场上运转自如，83台自动导引车来回穿梭，数十吨的集装箱被轻巧抓起、精准堆码。生产作业忙而不乱、行云流水……

　　环顾四周，码头空无一人。场地外，一栋小楼立于一侧，进入操控室，桥吊远程监控员孙明明正对着6块大屏幕，码头上每一处细节尽收眼底。眼下，他正聚精会神盯着作业场景，远程监控集装箱装卸：自动化码头上的每一箱货物，经系统自动扫描抓取、运输后，都要经他手点击确认。

　　“今天是2020年最后一天了，我得站好最后一班岗，为我们这一年的繁忙画上圆满句号。”孙明明说。

　　不同于传统集装箱码头，山东港口青岛港自动化码头是一个“5G智慧码头”，已经多次刷新自动化码头装卸世界纪录。在这里，操作员只需要监控现场的作业，在作业异常时进行人工干预。

　　码头上向来“人停机器不停”，孙明明和同事们都是三班倒。他说：“像我这个岗位，如果是在传统码头上，需要爬上50多米高的桥吊，在驾驶室内弯腰俯身全程操作，不但身体疲惫，操作还未必精准。而在自动化码头上，系统会根据计划自动抓取集装箱放置到指定位置，我只需要对关键环节、异常情况进行干预，相比以前，轻松太多喽！”

　　不仅如此，疫情防控工作中，自动化码头还是工作者的保护屏障。2020年初，交通运输受疫情影响最严重时，一方面防疫物资与生活物资转运需求迫切，另一方面为落实疫情防控工作，自动化码头实现了集装箱接卸作业人员“零接触”，在保障物资转运的同时，为港口逆势增长带来了发展契机。“我们心里也踏实了很多！”孙明明说。

　　港口向来是经济发展的“晴雨表”。2020年一季度，山东港口货物吞吐量和集装箱标箱分别增长5.1%和4.0%，实现了难能可贵的逆势增长。相比2019年，孙明明2020年每天负责的集装箱从600多个增长到了700多个。他告诉记者：“在码头上，贸易在增长的感受真真切切。经济好了大家都好，我们心里高兴着哩！”

　　外贸业务管理人员张军

　　“国家的经济韧性强，底气足”

　　“‘艾森快航’轮已顺利离泊。”

　　“‘地中海阿琳娜’轮靠泊时间是否正常？”

　　山东港口青岛港前湾港区生产指挥中心内，对讲机、电话声此起彼伏。

　　码头上，寒潮过境，气温骤降。但新年伊始，各码头已车船如织，一线操作依旧繁忙，两三条负载2万箱的船舶同时在泊作业已成常事。今年1月1日，港口迎来新年第一条集装箱船靠泊作业——299米长的“瓦莱尔快航”轮。

　　青岛港前湾集装箱码头公司副总经理张军语气里透着自豪：“站在这里，看见码头上巨轮有序停靠，真让人欣慰。”

　　去年，受疫情影响，国际形势严峻复杂，港航业受到较大影响：从一季度开始，大量船公司撤航线、减航班。张军说，自己也曾担心青岛港会不会面临“无船来港”“无货可卸”的困境，“看到如今的繁忙景象，真是当初不敢想象的。”

　　随着各项政策颁布，各地陆续复工复产，张军感受到了阵阵暖意。“国家的经济韧性强，底气足，总会在关键的时候给人信心，这是我们的亲身体会。”张军坦言，“去年以来，从上到下的政策又多又准，着实给我们鼓足了劲儿，更为后续发展提供了有力支撑。”

　　政策给力，更要发挥优势乘势而上。在地理位置上，山东港口青岛港是“一带一路”上重要的节点城市、沿黄流域多省份的“出海口”，有利于建设东北亚航运枢纽中心。2020年，山东港口青岛港总共开通新航线20条，其中外贸航线14条。

　　“位置优越，是老天赏饭吃，各个兄弟港口握指成拳，才能一直有饭吃。”张军说，随着山东港口一体化改革不断深入，兄弟港口从竞争转为联动，有了其他港口的喂给，货源更加丰富，加上自动化港口极高的效率，开通航线也有了底气，形成了良好的正向循环。

　　物流方案设计人员王进

　　“每一种多式联运方案都有自己的‘个性’”

　　“运出去了，都运出去了。”河南洛阳龙鼎铝业有限公司的负责人松了一口气。

　　2020年12月22日19时30分，满载货物的集装箱被平稳装上火车，沿着轨道驶向远方。

　　“这批货物已经积压了一段时间，再不发货，我们都不知道该怎么办了！”龙鼎铝业销售经理范磊说，“多亏他们为我们找到了解决方案，这下全都运出去了”。范磊所说的“他们”就是山东港口物流集团的工作人员。

　　龙鼎铝业是一家专注于铝板、卷材和铝箔生产的企业，有不少外贸业务。以前出口，需由企业将货物运到附近箱站，装入从港口调来的海运箱，再通过公路运输至码头出海。

　　但由于国内能源价格上涨，加上受到疫情影响，不少海运箱滞留海外，可谓一箱难求。“如果再调空的海运箱运到内陆箱站，又会造成浪费，出口综合物流成本涨幅将近3倍！”因此，龙鼎铝业的大量出口货物在公司积压，无法运出。“损失太大了！”范磊急得嘴上起泡，见到王进，这才放下心来。

　　王进是山东港口物流集团多式联运部副部长，为解决这个物流运输难题，物流集团立即成立了工作小组，全面对接铁路、船公司和代理企业，研究制定出一整套全程多式联运物流方案。即首先采用铁路箱装货发运至港口，货物到港后，换海运箱装船，这既解决了因能源价格上涨造成的陆运成本升高问题，又有效规避了海运空箱发运至内陆的调运成本。

　　“晚一天，他们就亏损一天，我们必须争分夺秒。”王进说，“这样的案例不在少数，每一种多式联运方案都有自己的‘个性’，客户情况不同、需求不同，方案就会有所不同。”

　　2020年以来，山东港口物流集团内陆港建设加紧推进，相当于将出海口搬到内陆企业的“家门口”。截至2020年12月，山东港口累计建设内陆港18个，开通铁路班列线路70条，海铁联运箱量突破200万标准箱，同比增长25%。

　　版式设计：张丹峰


　　《 人民日报 》（ 2021年01月04日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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