本报北京1月3日电 （记者王观）国家税务总局日前发布的数据显示：自2017年12月以来，黄河流域水资源税试点省份超过7000户纳税人不再抽采地下水，关停自备井超1.25万余眼；2019年地下水漏斗区面积减小44.7平方公里，2020年超采区地下水计税取水量较改革前减少6.4%；税收调节作用发挥明显。

国家税务总局财产和行为税司有关负责人表示，税务部门将持续落实好各项绿色税收政策，巩固绿色税制改革成果，拓展绿色税收调节的范围和力度，更好发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性和保障性作用，推动黄河流域生态保护和高质量发展取得更大成效。

《 人民日报 》（ 2021年01月04日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)