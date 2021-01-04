国家铁路煤炭发送量大幅增长
去年12月日均发送560万吨
2021年01月04日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月3日电 （记者丁怡婷）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：2020年12月，国家铁路日均发送煤炭560万吨、装车8万车，同比分别增长10%、9.5%，其中电煤日均装车5.1万车，同比增长9.9%，煤炭、电煤装车均创历史新高，有效缓解了煤炭供应紧张局面，保障了国民经济平稳运行和人民群众生产生活需要。
国铁集团货运部负责人介绍，从2020年11月开始，国铁集团开展了为期60天的冬煤保供专项行动，共发送煤炭3.3亿吨，较去年同期增加2000万吨。下一步，铁路部门将密切关注各地煤炭运输需求，全力以赴组织发电供暖用煤运输。
《 人民日报 》（ 2021年01月04日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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