本报北京1月3日电 （记者杜海涛）中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心近日发布，2020年12月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，比上月下降0.2个百分点，但连续10个月位于临界点以上，表明经济继续保持平稳恢复态势。从指数全年走势来看，我国经济复苏势头持续向好发展，复苏速度不断加快，不同产业和不同规模企业复苏协同性较好，新动能增长势头强劲。

据分析，进入四季度，制造业复苏步伐有所加快，12月份制造业总体保持稳步恢复的良好势头，景气度处于年内较高水平。

此外，2020年12月份非制造业商务活动指数虽较上月回落0.7个百分点，但仍保持在55.7%的高位运行，连续5个月运行在55%以上。

《 人民日报 》（ 2021年01月04日 02 版）

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