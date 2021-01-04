本报记者 李 婕

1月1日，在河南安阳，中国联合装备集团安阳机械有限公司员工加班加点赶订单风力发电设备和造纸环保装备。图为起重工将风电塔筒吊装移位。

毕兴世摄（人民视觉）

日前，在安徽省马鞍山经开区轨道交通装备产业基地，宝武集团马钢轨交材料科技有限公司的职工在检验发往国外的车轮对产品。

王文生摄（人民视觉）

去产能、“处僵治困”、压缩管理层级减少法人户数、剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题……近年来，中央企业供给侧结构性改革持续深化。“解决了一大批长期想解决而没有解决的难题，在国有企业改革重要领域和关键环节实现了重大进展。”在日前召开的媒体通气会上，国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国务院国资委副主任翁杰明这样评价。记者从会上了解到，央企在多个领域的改革取得积极成效，高质量发展基础进一步夯实。

去产能任务提前完成

“2015年前后煤炭行业严重供过于求，几乎全行业亏损，形势严峻。”谈到几年前的情形，中煤集团党委常委、总会计师赵荣哲回忆说。

“十三五”期间，去产能被列为供给侧结构性改革的首要任务。中煤集团主动引导有序退出煤炭落后产能，几年来关闭11座矿井退出产能2450万吨，核减6座矿井产能2306万吨，累计化解煤炭过剩产能4756万吨，超额完成去产能工作任务。集团利润总额也从2015年亏损40亿元转变为今年预计盈利150亿元。

这几年，央企去产能工作取得实实在在的成效。会上介绍，2016年以来，中央企业关闭退出钢铁产能1644万吨，煤炭产能1.19亿吨，整合煤炭资源2.4亿吨，妥善分流安置职工12万人，提前完成去产能总体目标任务。

随之带来的不仅是经济效益的提升，更是央企布局结构的优化、市场竞争力的增强。

“目前形成了以中国宝武和鞍钢两家世界级钢铁专业公司为主、新兴际华集团以铸管为特色的中央钢铁企业新格局；改变了中央企业煤炭资源分布散、同质化经营、重复建设的局面，基本实现了非煤主业企业原则退出煤炭行业的目标。”翁杰明说。此外，中国宝武粗钢产量突破1亿吨；国家能源集团24家千万吨煤矿企业入选全国绿色矿山名录……央企行业领军作用再进一步。

解决历史遗留问题有突破

2020年12月23日，鞍钢集团与辽宁省鞍山市签订《鞍钢厂办大集体改革改制企业股权无偿划转协议》，110多户实施重组改制的企业股权正式划转鞍山市，累计安置集体企业职工和集体退休人员15.2万人，标志着鞍钢厂办大集体改革基本完成。

“鞍钢厂办大集体是多年想要解决而未能解决的历史难题。能在‘十三五’顺利完成这项任务，为企业发展奠定了基础，更提振了我们对未来发展的信心和决心。”鞍钢党委副书记栗宝卿说。

剥离企业办社会职能曾是许多国企改革的难点。“供给侧结构性改革之要，就是去除无效供给。过去国企长期承担社会管理职能，但随着政府公共管理职能加强，企业提供的服务与政府服务产生了差距，改革势在必行。”翁杰明说。

截至2020年11月底，全国国有企业职工家属区“三供一业”（供水、供电、供热及物业管理）、市政社区管理等职能分离移交、教育医疗机构深化改革等基本完成；退休人员社会化管理完成92.1%；厂办大集体改革完成98.1%，累计安置在职职工171.2万人。

据介绍，本轮改革每年直接减轻企业负担1500亿元，解决了国有企业大而全、小而全的弊端。据国家电网、南方电网测算，供电职能分离移交每年减轻国有企业负担110亿元。剥离办社会职能将全国国有企业办社会职能涉及的2430亿元资产转化为主业资产，促进国有资本和国有企业做强做优做大。

高质量发展基础更夯实

底数不清、机构臃肿、管理链条偏长……过去，一些中央企业存在这些方面问题。2016年以来，国资委全面推进“压缩管理层级、减少法人户数”工作。截至目前，所有中央企业的管理层级控制在5级以内（含5级），法人总数累计减少超过1.7万户，减少比例超过30%。

在中国中铁，2016年以来累计压减法人企业377户，压减比例达34.9%，安置职工1.3万人。“此举节约管理费用5.1亿元，回收和吸引资金93.2亿元，有效提升了企业经济效益和发展质量。”中国中铁副总裁任鸿鹏说。

自压减工作开展以来，中央企业累计减少人工成本350亿元，减少管理费用298亿元，全员劳动生产率由44.6万元增加到59.3万元，提升比例超过30%。通过压缩管理层级，各央企集团总部指令更及时准确地传导至基层单位“神经末梢”，集团管控能力不断增强。

此外，2016年，国资委明确用3年时间基本完成“僵尸企业”和特困企业处置治理任务。截至2019年末，纳入“处僵治困”工作范围的2041户子企业已实现经营扭亏，基本完成主体工作任务。

“从实践效果看，这项工作加快了中央企业结构调整转型升级步伐，化解了局部债务风险隐患，夯实了高质量发展的基础。”翁杰明说，2021年将按照国企改革三年行动方案部署要求，指导推进各地、各中央企业再接再厉，确保全面完成各项改革任务。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)