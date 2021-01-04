本报北京1月2日电 （记者葛孟超）记者2日从中国银联获悉：2021年元旦当天，银联卡跨行交易总金额达到3592亿元，与去年元旦当天基本持平。

据了解，元旦当天，浙江、陕西、甘肃和贵州等地消费金额的同比增速领跑全国。从节日主要消费行业来看：餐饮方面，黑龙江、内蒙古和山西等地消费金额同比增速最高，普遍在15%以上；购物方面，江苏、贵州、山东地区消费金额增速位居全国前列；交通出行方面，陕西、广西和上海地区的消费金额增长最快；旅游住宿方面，青海、山东和浙江地区的消费金额同比增长均超过10%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)