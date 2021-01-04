本报记者 王俊岭

日前，中国银保监会相关部门负责人就近期热点问题答记者问。在谈及如何看待互联网平台企业开展类似小贷、保险、理财等业务时，该负责人表示，数字经济正前所未有地改变人类的生产和生活方式，金融领域数字化转型面临重大机遇和挑战。科技与金融深度融合，扩大了金融服务覆盖面，提升了金融服务效率，提高了风险防控水平。同时，金融数字化快速发展也带来了网络安全、市场垄断、数据权属不清、消费者权益保护等方面的问题，影响市场公平和金融稳定。对于金融科技发展，银保监会一贯坚持既鼓励创新又坚守风险底线的态度，把握好创新与监管的动态平衡。

该负责人指出，最近中央金融管理四部委再次约谈蚂蚁集团并公布了重点内容，强调的突出问题和整改要求，不仅是个性的，也有一定的普遍性。建议所有互联网平台都要对照自查，及早整改。监管部门将强调以下几点：

一是金融创新必须在审慎监管的前提下进行。金融创新必须有利于服务实体经济、有利于便利人民群众生产生活、有利于防范风险、有利于保护投资者合法权益。要坚持服务实体经济和人民群众的本质要求，使金融科技成为助推国内国际双循环的重要力量。

二是严格落实监管。所有金融活动必须依法全面纳入监管，持牌经营，坚决制止违规监管套利。可以有一定的过渡期，但总的方向不会改变。必须坚决鼓励公平竞争、强力破除垄断、防止资本无序扩张，及时严格处罚违法违规行为。对“伪创新”“乱创新”严厉打击，对各类违法违规行为“零容忍”。

三是对各类主体一视同仁。依法保护产权，弘扬企业家精神，激发市场主体活力和社会创造力。依法平等保护国有、民营、外资等各种所有制企业产权和自主经营权，依法保护企业家合法权益，以公正监管维护公平竞争。

四是切实维护金融稳定和金融安全。要处理好金融发展、金融稳定和金融安全的关系，确保金融创新在审慎监管的前提下进行，牢牢守住不发生系统性风险底线。

“我国金融科技应用总体走在世界前列，法律法规和风险监管没有现成经验可以借鉴。对金融科技监管，必须坚持依法合规原则，贯彻法治精神，完善监管体系，补齐制度短板，不断适应金融数字化转型的发展趋势，增强监管措施的针对性、适用性和可操作性。”该负责人说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)