刘凤茹

北京商报讯（记者 刘凤茹 实习记者 代侠）上市三年多的时间，头顶A股鸭脖第一股光环的绝味食品（603517)开始失色。尤其是进入2020年以来，绝味食品业绩遇到瓶颈期。陷入天花板困局的绝味食品，其控股股东及一致行动人自2020年9月开始疯狂套现。经北京商报记者计算，绝味食品控股股东及其一致行动人在3个多月内已套现逾25亿元。

1月3日晚间，绝味食品披露的控股股东及其一致行动人减持股份结果公告显示，2020年9月23日-12月31日期间，公司控股股东上海聚成企业发展合伙企业等累计减持公司股票3648.01万股，占公司总股本的5.99%。据绝味食品公告显示，上海聚成及其一致行动人上海慧功、上海成广、上海福博此次减持价格区间为63.9元/股至77.34元/股。经北京商报记者计算，绝味食品控股股东及其一致行动人减持3648.01万股股份，累计套现金额高达约25.59亿元。

而对于绝味食品控股股东及“盟友”减持套现行为，市场早有预期。2020年8月31日晚间，绝味食品曾发布《控股股东及其一致行动人减持股份计划公告》，彼时该公司控股股东上海聚成及其一致行动人上海慧功、上海成广、上海福博称，拟自公告披露之日起15个交易日之后的6个月内通过集中竞价或大宗交易或两者相结合的方式减持合计不超过3651.78万股，即合计不超过公司总股本的6%。

据悉，上海聚成及其一致行动人上海慧功、上海成广、上海福博所持股份来源均为绝味食品首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。在减持计划完成后，目前上海聚成及其一致行动人合计持有绝味食品的股份比例降至50.25%。

北京商报记者注意到，绝味食品控股股东及其一致行动人发布减持计划公告当日，绝味食品股价达到其上市以来的股价最高点，彼时报95.8元/股。

中国食品产业分析师朱丹蓬在接受北京商报记者采访时表示，“绝味食品控股股东欲高位套现背后，该公司发展遇双天花板节点。所谓双天花板，即整个卤味行业鸭脖类产品增长空间有限，因此绝味食品增长空间也有限”。

绝味食品曾在公告中提到，减持计划系控股股东上海聚成及其一致行人上海慧功、上海成广、上海福博根据自身资金安排需要自主决定，属于正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

不过，在投融资专家许小恒看来，进入2020年以来，绝味食品经营业绩承压迹象明显。而控股股东及“盟友”大手笔减持套现的行为，被市场认为是不看好公司未来的发展。

进入2020年以来，绝味食品的业绩增长态势止步。其中，绝味食品2020年上半年实现的营业收入约24.13亿元，同比下降3.08%；对应实现的归属净利润约2.74亿元，同比下降30.78%。2020年前三季度，绝味食品实现营业收入约38.85亿元，同比下降0.01%，对应的归属净利润约5.2亿元，同比下降15.33%。这也是绝味食品上市后三季报首现下滑。

朱丹蓬认为，绝味食品业绩下滑是基于天花板效应已经到来，如果在整个门店扩张没有太大提升的背景下，绝味食品整体业绩增长难度不小。尤其是鸭脖类的产品已经没有太大的增长空间，已经进入了一个衰退期。所以未来整个鸭脖类产品在创新、升级以及迭代的压力会越来越大，相关公司整体的营收以及利润的压力也会越来越大。而这也不是绝味食品一家的问题，是整个行业普遍性的问题。

值得关注的是，绝味食品高管也出现了变动。据绝味食品2020年12月12日发布的公告显示，公司副总经理刘全胜、财务总监彭才刚均因个人原因申请辞职。

针对相关问题，北京商报记者致电绝味食品董秘办公室进行采访，但对方电话未有人接听。

值得一提的是，在控股股东及其一致行动人减持计划公告发布后的第一个交易日，绝味食品开盘后大幅下跌，2020年9月1日开盘价90.8元/股，成为当日最高价，当日跌幅为7.91%。另据东方财富统计，绝味食品股价自2020年9月1日-12月31日，82个交易日内股价累计下跌17.69%，而同期大盘上涨2.28%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)