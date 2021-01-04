董亮 马换换

近日，退市新规已正式实施，财务类退市风险警示等均以2020年为首个起算年度，这让A股公司2020年的财务表现备受关注，谁将成为新规下首批风险警示股？经Wind统计，从2020年前三季度业绩来看，有*ST节能（000820）等101股实现净利润为负值且营业收入低于1亿元，34股期末净资产为负值，这些情况均触及新规下的退市风险警示情形。此外，沪深两市有68股已接近三连亏，上述个股在新规下虽不会被暂停上市，但将会被实施其他风险警示。经统计，上述个股剔除重合后，合计有161股逼近风险警示。

101股营收小于1亿

按照退市新规，实施退市风险警示的情形也出现了重大变化，其中最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元将被实施退市风险警示。从2020年前三季度业绩来看，经Wind统计，该类个股共有101只。

Wind数据显示，在今年前三季度，沪深两市上市公司中共有128股实现营业收入低于1亿元，在上述128股中又有长白山、览海医疗、ST夏华、*ST安信、丰华股份等106股实现净利润（所述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准）为负值。

需要指出的是，《上交所科创板股票上市规则》中明确规定，采用第五套市值及财务指标上市的科创板公司，自上市之日起第四个完整会计年度起适用上述退市风险警示指标。

经Wind统计，在上述106股中，共有神州细胞、泽璟制药、康希诺等5家科创板公司采用的是第五套上市标准。剔除这5股后，A股合计共有101股2020年前三季度营收低于1亿元且净利润为负值。

以览海医疗为例，公司在今年前三季度实现营业收入约为0.38亿元，对应实现归属净利润约为-1.22亿元，对应实现扣非后归属净利润约为-1.26亿元。

牛牛金融研究总监刘迪寰在接受北京商报记者采访时表示，新增营收低于1亿元且净利润为负值的组合类财务退市指标是这次退市新规的一大亮点，通过多维度刻画，将持续亏损且收入规模不足1亿元的公司识别出来，表征上市公司持续经营能力更加精准。“明确净利润取扣除非经常性损益前后孰低值，也一定程度上解决了多年来公司通过外部输血、出售资产等盈余管理手段规避退市的问题。”刘迪寰如是说。

34股净资产为负值

“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”也是新规下被实施退市风险警示的指标之一。

沪深交易所发布的股票上市规则显示，最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯后最近一个会计年度期末净资产为负值，公司股票将被实施退市风险警示。由于2020年年报尚未出炉，暂以2020年前三季度末来看，A股共有ST巴士、*ST九有、ST景谷等34股净资产为负值（剔除暂停上市的天翔环境）。

值得一提的是，在上述34股中，均为ST或*ST个股。根据交易所披露的新旧规则适用衔接安排，新上市规则生效实施前因触及原上市规则规定情形被实施退市风险警示的公司，以及已经被实施其他风险警示的公司，在公司2020年度报告披露前，交易所对其股票继续实施退市风险警示或其他风险警示；在公司2020年度报告披露后，适用新上市规则的有关规定决定对其股票是否实施退市风险警示或其他风险警示。

退市新规下，这也意味着上述34股面临继续被实施退市风险警示/其他风险警示的可能。

经Wind统计，在上述34股中，有*ST金钰、*ST博信、*ST节能等10股与上述提及的101股（营收低于1亿元且净利润为负值）出现重合。投融资专家许小恒对北京商报记者表示，净资产为负数说明企业已经资不抵债，这样的企业存在在二级市场上是有一定风险的，有必要给投资者进行提示。“此次退市新规力度空前，财务类退市指标的补充和完善也有助于我国A股市场形成良好的出口关。”许小恒如是说。

对于财务造假，证监会也一直秉承“零容忍”的态度。近期，证监会通报了ST金刚信息披露违法案件调查情况，经查，ST金刚涉嫌重大财务造假。

68股面临三连亏风险

退市新规的下发，也让A股市场将出现可交易的三连亏企业，而这些企业如未触及新规下的退市风险警示，将被实施其他风险警示。Wind显示，A股市场共计有68股在2018年、2019年连续亏损，且在2020年前三季度也处于亏损状态，其中32股触及上述两种退市风险警示情形，这也意味着将有36股面临较大的其他风险警示。

退市新规落地后，财务类退市风险警示情形、退市指标及新增重大违法退市指标均以2020年为首个起算年度，这让已连续亏损的企业成为了市场热议的焦点，意味着即使公司在2018年、2019年连续亏损，公司在2020年继续亏损也将不会被暂停上市。

对于该类企业，交易所也做出了安排。根据交易所发布的衔接安排，未触及新规退市风险警示情形但触及《股票上市规则（2018年11月修订）》暂停上市标准的，不实施暂停上市，对其股票实施其他风险警示。

经Wind统计，剔除今年上市的科创板个股，沪深两市共有*ST商城、*ST时万等68股在2018年、2019年以及2020年前三季度处于亏损状态。在上述68股中，有*ST节能等32股已触及前述营收低于1亿元且净利润为负值或者净资产为负值的情形，将有36股面临被实施ST的风险。

据了解，近两月*ST节能利空消息不断，披露公司及控股股东神雾科技集团股份有限公司被立案调查后，*ST节能又在2020年11月24日披露实控人吴道洪被立案调查。针对相关问题，北京商报记者致电*ST节能董秘办公室进行采访，不过对方电话未有人接听。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)