岳品瑜 刘四红

2021年开年，比特币就赚足了眼球。截至2021年1月3日17时5分，比特币报价34508美元。24小时内涨幅15.52%，7日涨幅24.4%，月内涨幅94.19%，年内涨幅633.43%，较初始价格计算，比特币价格已经翻了1380万倍。但在暴涨的行情下，疯狂与风险如影随形，除了预判失误后爆仓的哀嚎，还有不断滋生的不法行为和陷阱，普通消费者需要时刻警惕，币圈的高收益也意味着高风险。

十年价格翻1380万倍

比特币近期的疯狂涨势让人咋舌。从2020年12月16日晚冲破20000美元大关，单日涨幅超10%，到2021年1月2日晚冲破30000美元大关，历时仅半个月时间。

根据全球币价网站CoinMarketCap显示，比特币在1月3日仍在继续上涨，并在3时49分涨至34538美元，续刷历史新高。北京商报记者注意到，新高刺激下，目前比特币交易市场仍非常活跃，价格也在不断波动中，仅1秒内价格便可上下浮动千余美元。截至记者发稿时间1月3日17时5分，比特币最新价报34508美元。24小时内涨幅15.52%，7日涨幅24.4%。

币圈也再一次见证了“历史”。按最新价格34508美元计算，从2020年内3月13日的低点4705美元、2020年12月11日的最低点17770美元，比特币涨幅分别达633.43%、94.19%。若将时间线拉长至2010年比特币被购买所对应的0.0025美元价格来看，比特币自诞生以来，价格涨幅已达1380万倍。

从助涨原因来看，多位业内人士认为，此番比特币价格大涨包含多个因素。一方面是机构推动，事实上，从10月初开始，包括移动支付巨头Square、资产管理公司StoneRidgeHoldings、跨境支付平台PayPal等多个大型机构开始入场，这些传统巨头进军虚拟货币市场，买入或宣布买入大量比特币，带动了比特币价格的上涨。

另一方面是散户的涌入，值得注意的是，自12月比特币价格突破2万美元大关后，大量散户投机者开始涌入币圈，一度造成部分币圈交易所出现卡顿或宕机现象，市场亢奋情绪被进一步放大，甚至有不少币民贷款、加高杠杆炒币。因此，多个因素共同作用，推动比特币价格再一次上涨。

除了机构投资者持续入局和币民的疯狂跟风外，国盛证券区块链研究员宋嘉吉团队告诉北京商报记者，这轮比特币的强劲走势也可能与疫情出现以来各国央行积极“放水”有关，无风险利率下降，抬升了各类金融资产的价格，而比特币渐渐被各类机构看中，逐渐进入机构关注的金融资产列表。

5万币民爆仓

比特币再创新高，无数持币者狂欢背后也少不了投机者的“哀嚎”。在币圈这个博弈市场中，不少币民加高杠杆炒币，放大风险，而一旦预判失误，迎来的也是加倍的惨重损失。

仅24小时内，就已有上万币民被“收割”。根据合约帝数据显示，截至2021年1月3日10时37分，最近24小时共有近48095名币民爆仓，爆仓金额8.44亿美元。该爆仓数据随着比特币的持续上涨仍在进一步加剧，截至1月3日17时5分，近24小时爆仓的币民已达57648人，爆仓金额达10.05亿美元。该次爆仓中，亏损人群主要为对行情看空的人群。

币圈所称的合约交易，是一种将交易品远期交易的模式。与现货交易相比，合约交易有两大特点，一是既能做多又能做空，可双向获利；二是可以加杠杆，以小博大。此前，一些币圈交易所的合约交易杠杆倍数，一般是5倍、10倍、20倍，但目前，为了迎合玩家的交易“需求”，不少交易所纷纷推出了期货合约、永续合约，杠杆高达几十倍、上百倍，甚至有交易所推出上千倍的杠杆。

“市场上信心大增的是长期投资用户，而被爆仓的则是赌比特币等虚拟货币在整数位突破不了，开多倍合约对赌下跌做空的投机用户们。”上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰告诉北京商报记者，往往在突破整数位关口、创新高的时候存在着极大的波动，对赌投机者爆仓的几率也急剧增加，此次爆仓10.05亿美元也就不意外了。

宋嘉吉团队同样称，在比特币逐渐“机构化”过程中，散户追高要付出较高成本，以及部分散户可能加杠杆，进一步放大风险。

要注意的是，尽管比特币再次走上高点，但据此前表现来看，一般都会在一定时间内出现下跌。宋嘉吉团队进一步指出，要警惕比特币价格波动，对大幅下撤做好准备。

比特币上涨的背后，不仅存在大量合约投机者爆仓的风险，随着币市规模急剧增大，也让不少违法活动有机可乘。“比如变相洗钱、传销诈骗等违法行为，值得注意。”刘峰指出。

北京商报记者从多方了解到，因具有匿名、不可追踪、跨国交易等属性，目前不法分子通过比特币洗钱等情况并不鲜见。据了解，这一过程大致分为两个步骤，第一先将汇款人所在地的法币转为虚拟货币，一般可直接在交易所购买；第二则是在收款端将虚拟货币转为收款人所在地的法定货币，同样可通过虚拟货币交易所或直接和卖家线下交易即可。

也不乏一些区块链技术投机者甚至“伪区块链”技术，利用大众的投机心理来进行虚拟货币的炒作。当前，在比特币价格新高下，市场交易活跃，各种山寨币、传销币开始频繁活动，通过一些所谓的虚拟货币投资培训班，借着培训的名义，拉人进群分享投资建议，但实际却是“割韭菜”。

炒作风险如何防

除了市场风险外，近期多地处非办相继强调，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“数字资产”“数字通证”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。例如，宜昌市西陵区防范和处置非法集资工作领导小组办公室强调，以“虚拟货币”“区块链”等名义非法吸收资金的行为并非真正基于区块链技术，而是借炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。社会公众应高度警惕代币发行融资与交易存在的风险。“目前，随着币圈市场价格上涨，在各种投资群、山寨币、传销币频繁的鼓动下，很多没有专业知识储备的小白投资者容易面临财产损失，甚至遭受法律风险。要防范这类风险，一方面监管部门要加强币圈市场的监管，保护好合法投资者的财产安全，持续打击非法活动。另一方面投资者自身要做好相关知识学习，有一定的法律保护意识，加强自身风险抵抗能力。”刘峰认为。

需注意的是，虚拟货币交易目前也不受我国法律保护。自2017年七部门叫停各类虚拟货币发行融资后，很多虚拟货币交易平台大多转向海外，但针对面向国内市场进行的交易行为，多地监管方仍在加码围剿打击中。

就在2020年8月，央行上海总部在后续重点工作部署中就曾明确，将依托金融委办公室地方协调机制（上海市），统筹做好区域金融风险研判，持续做好ICO与虚拟货币交易，强力打击跨境赌博、电信网络诈骗、支付机构违规经营、无证经营支付业务等违法违规行为。

多位分析人士进一步建议，世界上没有只涨不跌的资产，应当理性投资，控制好风险，不主动加高杠杆或贷款投资比特币。而国内普通消费者更需要时刻警惕，谨慎进入。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)