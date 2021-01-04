潘福达

本报讯（记者 潘福达）数字人民币测试正持续扩大范围。深圳市近日启动“福田有礼数字人民币红包”新年促消费活动，此次活动面向在深个人（不限户籍）发放，每个红包金额为200元，红包数量共计10万个。

“福田有礼数字人民币红包”采取摇号抽签形式发放，抽签报名通道自1月1日零时正式开启。在深个人可通过“i深圳”活动预约平台登记申请抽签，中签后根据中签短信指引下载“数字人民币APP”，开通“个人数字钱包”后，即可领取“福田有礼数字人民币红包”。

值得注意的是，此次“福田有礼数字人民币红包”的领取和使用无需绑定银行卡。如果支付金额超过红包金额，可以使用国有六大行中任意一家银行的银行卡对钱包进行充值或绑定。

据了解，本次试点是深圳市在疫情防控常态化期间，为刺激消费、拉动内需开展的创新实践，也是数字人民币研发过程中的一次常规性测试。

近期，我国数字人民币应用测试持续推进，各类试点渐次展开。2020年12月29日，数字人民币北京冬奥试点应用在北京地铁大兴机场线启动。花样滑冰世界冠军申雪等活动体验者受邀开通数字人民币钱包，使用数字人民币购买大兴机场线地铁票，并体验了使用数字人民币可穿戴设备钱包——滑雪手套“碰一碰”通过地铁闸机进站。

此前，苏州市联合央行开展的“数字人民币红包”活动收官，在此次测试活动中，已消费红包金额1896.82万元，线下商户消费红包金额1049万元，占比55.30%；线上消费红包金额847.82万元，占比44.70%。在苏州试点中，数字人民币不仅同时支持了线上电商+线下实体场景，引入国有六大行全面参与数字人民币试点，还测试了“双离线”技术，场景与技术得到了更多拓展和验证。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)