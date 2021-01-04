赵莹莹

本报讯（记者 赵莹莹）在国内没有货币属性、不能在市场上流通使用的虚拟数字货币——比特币迎来新一轮暴涨。截至昨天记者发稿时为止，来自bitcoin网站的数据，一枚比特币的价格已突破3.4万美元，总市值超过6300亿美元。

2009年1月3日，比特币诞生。当时，这个虚拟数字货币还是极少数程序员们的“玩具”，直到2010年5月21日，美国佛罗里达州的一位程序员用1万个比特币购买了价值25美元的比萨优惠券，第一次为比特币定了价，即一枚比特币的价格为0.0025美元。很快，这一虚拟数字货币开始遭到热炒。从2011年到2020年，比特币曾经历过两轮较大的价格波动，但从2020年12月起，比特币的价格迎来新的“牛市”，短短11天里连续突破了从2.1万到2.8万美元间的八个整数关口。今年开年，这股疯涨势头还没停止，在越过3万美元关口后，昨天依然延续一天上涨13%的惊人速度。

对于此轮价格疯涨，分析机构普遍认为，除了疫情影响致使投资者对抗通胀的资产需求增加外，最主要的原因是大型机构投资者的积极入场。全球头部基金公司富达投资在2020年10月份发布报告建议投资者持有占投资组合金额5%的比特币；在线支付巨头、拥有超过3亿用户PayPal大量购入比特币，并在2020年11月宣布为符合条件的美国客户提供比特币交易服务。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)