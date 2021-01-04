元旦假期，海南免税店吸引了众多消费者，化妆品、高端箱包服饰以及电子类产品等热门柜台前都挤满了顾客。这也是新年伊始，多地消费市场火热开启的缩影。中国银联统计数据显示，2021年1月1日，银联卡跨行交易总金额达到3592亿元，已基本恢复至去年元旦水平。

《经济参考报》记者注意到，在中央经济工作会议明确了2021年促消费扩内需路径之后，相关部门和地方政府紧锣密鼓推出配套措施，其中既有短期促销举措，也有立足长远优化消费体制机制的措施。分析指出，随着政策落地显效，消费市场将加速复苏，预计2021年商品消费规模将进一步扩大，我国有望成为世界商品消费第一大国。

元旦消费市场火热

在刚开业数天的三亚海旅免税城、中服三亚国际免税购物公园、中免三亚凤凰机场免税店中，亿元无门槛现金券大派送、国际香化品牌全场6.8折、抽奖送大礼等多重促销优惠正在上演，为新年促消费增添了动力。

此前海南已有4家离岛免税购物店。省商务厅数据显示，截至2020年12月14日，这4家免税店总销售额突破300亿元，其中免税商品和有税商品销售分别超过250亿元和50亿元，同比均实现翻倍增长。尤其是2020年7月1日免税购物新政策实施以来，日均销售额超过1.2亿元，同比增长2倍多。

事实上，新年伊始，多地消费市场都实现了“开门红”。中国银联统计数据显示，2021年1月1日，银联卡跨行交易总金额达到3592亿元，已基本恢复至去年元旦水平。其中，日用百货、娱乐、超市、餐饮、汽车销售交易金额占比居前，浙江、陕西、甘肃和贵州等地消费金额的同比增速领跑全国。

分析指出，消费市场的恢复，与各地密集推出的促消费政策密不可分。记者注意到，元旦前夕，多地都推出了促消费举措。贵州出台激活消费经济、提振消费市场方案，共下发9450万资金扩大旅游消费、汽车消费和家电消费。北京启动了“迎春消费月”，推动多领域促消费联动，激发元旦、春节、元宵节等传统节日的消费活力。苏州开启家居家装促消费系列活动，推出亿元家具换新补贴、旧款清仓价等一系列优惠活动。

另外，天津、厦门、西宁、西安、长沙等多地都在陆续启动促消费活动，以优惠折扣、“数字红包”、“云上云下”体验消费等诸多新花样掀起了新年第一轮促消费热潮。

政策“长短相济”加快落地

值得注意的是，在加码短期促销的同时，长期促消费扩内需政策路径已经明确，并进入加速施工阶段。中央经济工作会议指出，2021年将坚持扩大内需这个战略基点，并从促进就业、完善社保、优化收入分配结构、合理增加公共消费等方面作出系统安排。

随后，相关部门密集谋划配套举措。日前召开的全国商务工作电视电话会议指出，2021年，将建设现代商贸流通体系，打通内循环堵点，促进形成强大国内市场。提升传统消费能级，加快培育新型消费，搭建消费升级平台，优化流通网络布局，培育壮大流通主体。

其中，社区便民消费政策率先落地。商务部近日发布《关于促进社区消费 切实解决老年人运用智能技术困难的通知》，要求各地加快建设一批集餐饮、家政、托幼、老人看护等服务于一体的城乡便民消费服务中心，对现有城乡便民消费服务中心进行适老化改造，优化智能服务方式，营造老年人友好型消费环境。

地方层面也在积极部署，推进相关措施落地显效。江苏发布《关于以高质量供给适应引领创造新需求的实施意见》，推出29条新举措，明确了当前及今后一段时期促消费的重点举措和主要方向。安徽省发改委等23个部门联合印发若干措施，促进消费扩容提质加快形成强大市场。

苏宁金融研究院高级研究员付一夫对《经济参考报》记者表示，整体上看，各地密集出台促消费政策，长短期、线上线下等各个维度相互配合，充分覆盖了广大消费者日常生活中的各个消费领域和场景。“如此，有助于挖掘不同层次、不同领域的消费潜力，全方位满足居民消费需求，带动消费市场进一步繁荣，并为国民经济的持续增长增添动力。”付一夫说。

2021年消费前景可期

政策利好进一步提升了市场对2021年消费回暖的预期。商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣对《经济参考报》记者表示，从中央到地方，扩内需促消费的政策既有从供给侧改革角度出发，丰富消费有效供给的举措，也有从需求侧管理角度出发，增强消费能力、激发消费需求的实招；既有着眼节庆、烘托消费市场气氛的促销，也有立足长远、优化消费体制机制的措施。

关利欣认为，这些举措的落地实施将进一步提升消费者信心，满足消费的个性化、多样化、品质化升级需求，完善消费设施和消费环境，更好地满足人民美好生活需要，实现扩大消费和改善人民生活品质相结合。

“预计2021年，消费市场将延续加速复苏态势，商品消费规模将进一步扩大，我国有望成为世界商品消费第一大国；服务消费占比将进一步提升，居民消费结构持续升级；线上线下消费加速融合，新业态新模式创新将更加健康可持续地发展。”关利欣说。

付一夫指出，现阶段，国内消费市场整体上的供需还不能完全匹配，低线城市和地区的消费需求尚未能得到很好的满足，这意味着国人的消费还有极大潜力可挖掘。这些促消费的政策安排，旨在进一步激发国人消费潜力、以促消费来扩大内需，进而拉动国民经济高质量增长，对于贯彻落实“国内大循环”、形成强大的国内市场来说意义重大。

在付一夫看来，伴随一系列政策的落地，消费市场进一步回暖将得到强有力保障，叠加2020年低基数效应和国内居民日益改善的消费信心及市场预期，预计2021年我国消费市场将迎来一波可观的增长高潮，前景可期。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)