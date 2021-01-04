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制造业PMI连续10个月扩张 经济恢复向好势头巩固

2021年01月04日08:01 | 来源：经济参考报
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　　国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会日前发布的数据显示，2020年12月，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，连续10个月位于临界点以上。

　　“我国经济恢复向好势头继续巩固。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，制造业总体保持稳步恢复的良好势头，景气度处于年内较高水平。

　　从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数均高于临界点。赵庆河表示，产需两端继续改善。生产指数和新订单指数分别为54.2%和53.6%，虽较上月回落0.5和0.3个百分点，但均为年内次高点，且两者差值继续缩小，制造业保持较好增势，产需关系更趋平衡。

　　进出口指数连续四个月保持扩张。新出口订单指数和进口指数分别为51.3%和50.4%，继续位于景气区间。“调查结果还显示，出口企业生产经营活动预期指数连续8个月回升，达到全年高点，制造业出口企业对市场发展信心不断增强。”赵庆河说。

　　此外，高技术制造业引领作用持续显现。2020年以来，高技术制造业PMI始终高于制造业总体，2020年12月为55.8%，虽较上月回落0.4个百分点，但仍为年内次高点。其中，生产指数、新订单指数和从业人员指数分别为59.3%、58.2%和52.6%，高于制造业总体5.1、4.6、3.0个百分点，表明高技术制造业产需两旺，用工需求持续增长，对制造业总体复苏的带动较为显著。

　　不过，赵庆河也指出，近期部分大宗商品价格持续攀升，加之市场需求继续回暖，推动制造业原材料采购价格和产品销售价格加速上涨，2020年12月主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为68.0%和58.9%，高于上月5.4和2.4个百分点，均为全年高点。原材料价格快速上涨加大了企业成本压力，反映原材料成本高的企业占比为49.4%，为近两年高点。

　　此外，企业之间仍有分化。2020年12月，大、中型企业PMI均为52.7%，继续运行在52.0%及以上的景气区间；小型企业PMI为48.8%，低于上月1.3个百分点，降至荣枯线以下。对此，赵庆河表示，小型企业中反映原材料成本、物流成本和劳动力成本高的比例分别较上月上升5.0、4.6和1.5个百分点，小型企业运营成本有所增加，盈利空间受到一定程度挤压。

　　中国民生银行首席研究员温彬认为，小型企业复苏稳固性较弱，复苏进程还存在一些困难。下一阶段，宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，把握好政策时度效；要加大对制造业、小微企业等薄弱环节的支持力度，做好政策间的接续，提升政策精准度和有效性，进一步稳固复苏的基础。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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