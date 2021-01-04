《经济参考报》记者从财政部获悉，全国财政工作视频会议近日在北京召开。会议强调，积极的财政政策要提质增效、更可持续；加强财政资源统筹，保持适度支出强度，加大优化支出结构力度，增强国家重大战略任务财力保障；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求；加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理；加强地方政府债务管理，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

会议要求，2021年，要积极发挥财政职能作用，紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，推动构建新发展格局迈好第一步，见到新气象，扎实做好以下十项重点工作：

精准有效实施积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间。强化财税政策支持和引导，坚定实施扩大内需战略。推动创新发展和产业升级，提高经济质量效益和核心竞争力。坚持尽力而为、量力而行，加强基本民生保障。完善财政支农政策，支持全面推进乡村振兴。坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，大力推动绿色发展。做好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济稳健运行、可持续。坚持系统集成、协同高效，加快建立现代财税体制。健全制度机制，进一步强化财政管理和监督，提升财政资金使用绩效。深化对外财经务实合作，拓展国际合作新空间。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)