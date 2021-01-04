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数字人民币“多地开花”试点提速

2021年01月04日08:02 | 来源：经济参考报
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　　数字人民币试点呈现提速之势。根据2020年12月31日深圳官方发布的消息，“福田有礼数字人民币红包”新年促消费活动正式开启，这是继2020年10月“礼享罗湖数字人民币红包”之后，深圳开展的第二次大规模人民币红包测试活动。与此同时，在2020年12月29日，数字人民币北京冬奥试点应用在北京地铁大兴机场线启动，标志着北京围绕冬奥会场景推进数字人民币试点取得阶段性进展。

　　“福田有礼数字人民币红包”新年促消费活动向在深个人发放10万个200元数字人民币红包，总计金额2000万元。与此前大规模数字人民币红包试点活动规则大体相同，此次活动仍采取“摇号抽签”形式发放。“福田有礼数字人民币红包”可在1月7日8时至1月17日24时在深圳市已完成数字人民币系统改造的10000余家指定商户无门槛消费。

　　数字人民币北京冬奥试点应用活动中，产生了北京冬奥首张使用数字人民币购买的地铁票，同时展示了多种形态的数字人民币钱包。当前，北京正在积极贯彻落实推动“两区”政策，推进数字人民币试点是其中重要内容之一。前期中国人民银行已指导安排在冬奥组委园区内部开展数字人民币部分场景试点测试工作。近日，试点测试逐步拓展到园区外部，给即将到来的2022年冬奥会提供更好的服务保障。另外，2022年冬奥会期间，外籍人士也可以体验数字人民币。

　　按照官方口径，目前数字人民币试点是“4+1”，先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试，正式推出仍无时间表。不过最近，数字人民币已先后在深圳和苏州面向公众进行红包测试。在2020年“双十二”期间，苏州市向符合条件的10万名苏州市民发放2000万元数字人民币消费红包。另外，香港金融管理局总裁余伟文也撰文称，香港金管局正与中国人民银行数字货币研究所合作，研究测试使用数字人民币进行跨境支付的技术。

　　招联金融首席研究员董希淼此前表示，可有序扩大试点测试城市，一方面可增加包括北京、上海、杭州在内的京津冀、长三角等数字经济发展较快的城市，另一方面可增加兰州、乌鲁木齐、拉萨等金融基础设施相对薄弱的西部城市。他还表示，也可适当扩大测试银行范围，将参与测试的银行扩大到全部六家大型商业银行之余，选择一些中小银行参与。同时，进一步丰富测试场景，加快数字人民币功能创新，丰富线上、线下场景应用。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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