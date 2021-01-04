2020年A股圆满收官，全年市场总体表现良好，三大指数年内涨幅均在10%以上，创业板指领衔大涨65%，创近五年来新高，食品饮料、新能源、免税、光伏等多个行业表现突出。个股层面分化明显，“翻倍股”达270只，“百元股”阵容进一步扩容，与此同时，仅54%的个股实现年度上涨，307只个股全年跌超30%。

站在新一年的起点上，业内普遍认为，2021年内外部经济环境总体优于2020年，考虑到当前估值水平和流动性环境，市场结构性特征料持续强化。

主要指数强势收官 个股分化加剧

回顾2020年，A股分化态势明显，在指数普遍上涨的同时，板块、个股表现呈现较大差异。

同花顺数据显示，2020年，上证指数全年涨幅为13.86%，上涨422点；深证成指全年涨幅为38.73%，上涨4040点；创业板指表现最为突出，全年涨幅为64.96%，上涨1168点，创下了自2015年7月以来的新高。与此同时，头部企业对应指数表现显著高于对应板块。创业板50指数全年涨幅高达88.74%，科创50指数全年涨幅达到39.30%，沪深300全年涨幅为27.21%。

个股表现则呈现出较为明显的分化态势。同花顺数据显示，截至2020年12月31日，剔除当年上市的新股并按照分红再投方式进行复权计算，A股市场有可比数据的3730只个股中，实现全年正涨幅的有2005只，占比约为54%；1719只股票出现负涨幅。A股全部个股全年涨跌幅的中位数为2.97%。

具体而言，涨幅超过100%的年度“翻倍股”有270只，另有64只股票年涨幅超过200%，20只股票年涨幅超过300%，涨幅最高（剔除2020年上市新股，下同）的个股为英科医疗，其价格涨幅高达1428%。从行业来看，医药生物板块中的“翻倍股”最为集中。同花顺数据显示，以申万一级行业作为统计标准，共有39只“翻倍股”来自医药生物板块；此外，电气设备、机械设备、食品饮料和电子等板块中，“翻倍股”数量也超过20只。

与此同时，“百元股”阵容进一步扩充。同花顺数据显示，截至目前，价格在百元以上的个股数量达到了96只，这一数值相比2019年的43只增长123%。其中，贵州茅台以1998元/股的价格居首，迈为股份、卓胜微股价突破500元，分别为677.01元和570.54元。

不过，在优质个股大幅上涨的同时，还有307只个股全年跌幅超过30%，其中跌幅超过50%的有55只。在上述307只个股中，*ST个股的数量有59只，还有18只是ST股，合计占比超过四分之一。

公司业绩下滑导致的巨额亏损，或是股价暴跌的原因之一。以全年跌幅最大的个股*ST环球为例，该公司在2016年收购美国环球星光，向时尚综合消费转型，但由于随后美国核心市场发生急剧变化，公司在2018年、2019年均出现巨幅亏损，亏损额分别为18.3亿元和2.99亿元。2020年，由于出售资产，*ST环球业务规模缩小，但2020年三季报显示，公司依然未能摆脱亏损。跌幅紧随其后的*ST天夏、*ST实达，也均存在业绩下滑、商誉减值等问题。

结构性态势凸显 “春躁行情”可期

展望2021年，业内人士指出，今年内外环境总体优于2020年，但考虑到当前估值水平和流动性环境，对整体行情判断偏谨慎，市场分化态势将进一步凸显，结构性机会尚存，市场赚钱效应也会从估值抬升逐渐转移至盈利增长。

宏观经济层面，国信证券表示，全球将共振复苏，名义增速的回升会带来上市公司基本面盈利的弹性向上，预计2021年全部A股净利润增速将上升至16%。而据民生加银基金测算，部分行业企业盈利有望在2021年维持30%以上增长或显著加速。

2021年宏观流动性回归中性，已在市场中形成较为统一的共识。万和证券指出，货币政策回归正常后，无风险利率上行，疫情期间的“特殊货币政策”将退出，偏紧的宏观流动性将成为2021年主旋律。

在此背景下，市场分化或将进一步加剧。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，以往“齐涨齐跌”的牛市已一去不复返，未来牛市的表现，是指数上涨幅度不大，而部分白马股股价则屡创新高。“好的公司不断地上涨，差的公司则不断地被边缘化。”他说。

结构性机会或成为2021年市场挖掘的重点。易方达副总裁、研究部总经理冯波此前表示，虽然整体市场高估，但也能找到很多估值水平合理的公司，通过价值增长看到较好的投资回报，所以2021年存在很多结构性机会。

其中，受宏观基本面改善推动的周期股受到多家券商看好。中银证券指出，2021年周期股的需求弹性有海外地产和消费的支撑，供给端较为刚性，行业价格有望进一步上涨。银河证券同样预计，根据盈利周期、疫情和全球货币政策等因素推断，2021年上半年周期股机会强于2020年上半年。

此外，对于新年后首个交易日以及随之而来的春季躁动行情，机构大多表示乐观。据粤开证券测算，通过回溯过去三年的A股市场表现，头年12月至次年2月的指数平均月涨跌幅，大部分时间可以跑赢全年的月均涨跌幅，“春季躁动”行情确实存在。海通证券则表示，考虑到政策不急转弯及牛市格局不变，对于春季行情布局，中短期大金融更优，而中长期主线仍是代表转型升级的科技和内需。

A股市场2020年度涨幅前五个股

证券代码证券名称上市板块年涨跌幅（%）申万一级行业300677.SZ英科医疗创业板1428.06医药生物603185.SH上机数控主板619.78机械设备300274.SZ阳光电源创业板589.17电气设备300763.SZ锦浪科技创业板515.84电气设备002709.SZ天赐材料中小板402.20化工数据来源：同花顺

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)