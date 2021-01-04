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3000亿元市值行业龙头公司爱尔眼科陷入医疗事故纠纷

2021年01月04日08:03 | 来源：经济参考报
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　　新年伊始，3000亿元市值的行业龙头公司爱尔眼科陷入医疗事故纠纷。

　　武汉市中心医院急诊科主任艾芬日前在微博上质疑武汉爱尔眼科对其治疗不当。爱尔眼科1月2日在微信公众号发文称，对于艾芬女士在武汉爱尔眼科医院的眼病诊治事件，爱尔眼科医院集团高度重视，迅即成立集团调查工作组，并于2021年1月1日连夜赶赴武汉进行调查。工作组将本着对患者和社会高度负责的态度，对此事进行全面调查核实。集团对艾芬女士所述病痛表示关心和同情，并愿意为其后续治疗提供帮助。

　　刚过去的2020年，爱尔眼科表现十分强势，其股价在当年最后一个交易日创下74.89元的历史新高，盘中最高触及75.50元，全年涨幅高达147.04%，总市值达3086.60亿元。业绩方面，该公司三季报显示，2020年前三季度归母净利润为15.46亿元，同比增长25.60%，超过2019年全年13.79亿元的归母净利润。

　　记者注意到，爱尔眼科2020年12月31日披露的投资者活动记录表显示，在回应如何把控医疗事故时，爱尔眼科表示，医疗质量是爱尔的生命线，是患者和家人的信任和托付。公司医疗质量一直把控得很好，一些标准高于国家标准，并落实到位，所以事故率和纠纷率极低，风险控制体系不断完善，公司也投保了医疗责任险，任何时间都要有底线思维。实际上，绝大多数的医疗纠纷并非医疗事故，纠纷是沟通问题或服务质量引起的，可能态度好一些就没事，所以服务无止境。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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